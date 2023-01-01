Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Сьогодні, 09:30
В оновленому законопроєкті про мобілізацію та військовий облік, який до Верховної Ради було внесено урядом, в пункті про відстрочку забрали 3 групу інвалідності, що, найімовірніше, означає, що цю категорію людей можуть призвати до армії, - пише ТСН.
Із якими вадами можуть призвати на службу
Відповідно до постанови КМУ №10 від 21.01.2015 року, до цієї категорії громадян належать люди з:
- Відсутність одного ока
- Сліпота на одне око
- Двобічна глибока туговухість
- Дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування та ковтання і призводить до помірно вираженого дефіциту ваги тіла
- Спотворюючі обличчя рубці та дефекти, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції
- Карликовість зі зростом нижче ніж 130 сантиметрів у чоловіків
Укорочення нижньої кінцівки на 7 сантиметрів і більше
- Сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю легеневої недостатності II ступеня, або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня
- Параліч кисті за неефективності фізичної реабілітації
- Єдина функціонуюча нирка
- Відсутність однієї легені
- Мікроцист (70 куб. сантиметрів та менше) або відсутність сечового міхура
- Травматична кастрація у чоловіків
- Помірний парез верхньої або нижньої кінцівки,
- Дефект кісток черепа (3 кв. сантиметри і більше), не заміщений аутокісткою
- Хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя
- Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого
-Відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілоз чи виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невигідному положенні
-Відсутність першого та другого пальців з відповідними п'ястковими кістками
-Відсутність перших пальців обох кистей
-Відсутність трьох пальців кистей з відповідними п’ястковими кістками та інше.
Наголосимо, що відповідний законопроєкт ще не ухвалений. Наразі він перебуває на розгляді у Верховній Раді. Голосування в першому читанні пройде, ймовірно, до 12 січня.
Які групи інвалідності не підлягають мобілізації
Як зазначається у пояснювальній записці у новому проєкті, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають:
- особи з інвалідністю 1 чи 2 групи,
- особи, які тимчасово непридатні,
- особи, дружина (чоловік) яких з числа осіб з інвалідністю 1 або 2 групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю 1 або 2 групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду.
Коли можуть мобілізувати осіб із 3 групою інвалідності
Народний депутат Олександр Горенюк повідомив, що нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни 2024 року.
Він уточнив, що голосування в першому читанні за новий проєкт мобілізації може пройти 10-12 січня. Після чого розпочнеться подання правок в комітеті - на це піде ще до трьох тижнів. Тоді розгляд в Раді у другому читанні разом з усіма правками очікується на кінець січня. Потім потрібен підпис президента - у разі вето буде третє читання. Після усіх цих процедур проєкт набирає чинності через один місяць після його опублікування.
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Із якими вадами можуть призвати на службу
Відповідно до постанови КМУ №10 від 21.01.2015 року, до цієї категорії громадян належать люди з:
- Відсутність одного ока
- Сліпота на одне око
- Двобічна глибока туговухість
- Дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування та ковтання і призводить до помірно вираженого дефіциту ваги тіла
- Спотворюючі обличчя рубці та дефекти, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції
- Карликовість зі зростом нижче ніж 130 сантиметрів у чоловіків
Укорочення нижньої кінцівки на 7 сантиметрів і більше
- Сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю легеневої недостатності II ступеня, або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня
- Параліч кисті за неефективності фізичної реабілітації
- Єдина функціонуюча нирка
- Відсутність однієї легені
- Мікроцист (70 куб. сантиметрів та менше) або відсутність сечового міхура
- Травматична кастрація у чоловіків
- Помірний парез верхньої або нижньої кінцівки,
- Дефект кісток черепа (3 кв. сантиметри і більше), не заміщений аутокісткою
- Хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя
- Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого
-Відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілоз чи виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невигідному положенні
-Відсутність першого та другого пальців з відповідними п'ястковими кістками
-Відсутність перших пальців обох кистей
-Відсутність трьох пальців кистей з відповідними п’ястковими кістками та інше.
Наголосимо, що відповідний законопроєкт ще не ухвалений. Наразі він перебуває на розгляді у Верховній Раді. Голосування в першому читанні пройде, ймовірно, до 12 січня.
Які групи інвалідності не підлягають мобілізації
Як зазначається у пояснювальній записці у новому проєкті, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають:
- особи з інвалідністю 1 чи 2 групи,
- особи, які тимчасово непридатні,
- особи, дружина (чоловік) яких з числа осіб з інвалідністю 1 або 2 групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю 1 або 2 групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду.
Коли можуть мобілізувати осіб із 3 групою інвалідності
Народний депутат Олександр Горенюк повідомив, що нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни 2024 року.
Він уточнив, що голосування в першому читанні за новий проєкт мобілізації може пройти 10-12 січня. Після чого розпочнеться подання правок в комітеті - на це піде ще до трьох тижнів. Тоді розгляд в Раді у другому читанні разом з усіма правками очікується на кінець січня. Потім потрібен підпис президента - у разі вето буде третє читання. Після усіх цих процедур проєкт набирає чинності через один місяць після його опублікування.
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