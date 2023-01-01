Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності





Із якими вадами можуть призвати на службу

Відповідно до постанови КМУ №10 від 21.01.2015 року, до цієї категорії громадян належать люди з:



- Відсутність одного ока

- Сліпота на одне око

- Двобічна глибока туговухість

- Дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування та ковтання і призводить до помірно вираженого дефіциту ваги тіла

- Спотворюючі обличчя рубці та дефекти, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції

- Карликовість зі зростом нижче ніж 130 сантиметрів у чоловіків

Укорочення нижньої кінцівки на 7 сантиметрів і більше

- Сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю легеневої недостатності II ступеня, або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня

- Параліч кисті за неефективності фізичної реабілітації

- Єдина функціонуюча нирка

- Відсутність однієї легені

- Мікроцист (70 куб. сантиметрів та менше) або відсутність сечового міхура

- Травматична кастрація у чоловіків

- Помірний парез верхньої або нижньої кінцівки,

- Дефект кісток черепа (3 кв. сантиметри і більше), не заміщений аутокісткою

- Хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя

- Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого

-Відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілоз чи виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невигідному положенні

-Відсутність першого та другого пальців з відповідними п'ястковими кістками

-Відсутність перших пальців обох кистей

-Відсутність трьох пальців кистей з відповідними п’ястковими кістками та інше.



Наголосимо, що відповідний законопроєкт ще не ухвалений. Наразі він перебуває на розгляді у Верховній Раді. Голосування в першому читанні пройде, ймовірно, до 12 січня.



Які групи інвалідності не підлягають мобілізації

Як зазначається у пояснювальній записці у новому проєкті, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають:

- особи з інвалідністю 1 чи 2 групи,

- особи, які тимчасово непридатні,

- особи, дружина (чоловік) яких з числа осіб з інвалідністю 1 або 2 групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю 1 або 2 групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду.



Коли можуть мобілізувати осіб із 3 групою інвалідності

Народний депутат Олександр Горенюк повідомив, що нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни 2024 року.



Він уточнив, що голосування в першому читанні за новий проєкт мобілізації може пройти 10-12 січня. Після чого розпочнеться подання правок в комітеті - на це піде ще до трьох тижнів. Тоді розгляд в Раді у другому читанні разом з усіма правками очікується на кінець січня. Потім потрібен ﻿﻿підпис президента - у разі вето буде третє читання. Після усіх цих процедур проєкт набирає чинності через один місяць після його опублікування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В оновленому законопроєкті про мобілізацію та військовий облік, який до Верховної Ради було внесено урядом, в пункті про відстрочку забрали 3 групу інвалідності, що, найімовірніше, означає, що цю категорію людей можуть призвати до армії, - пише ТСН Відповідно до постанови КМУ №10 від 21.01.2015 року, до цієї категорії громадян належать люди з:- Відсутність одного ока- Сліпота на одне око- Двобічна глибока туговухість- Дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування та ковтання і призводить до помірно вираженого дефіциту ваги тіла- Спотворюючі обличчя рубці та дефекти, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції- Карликовість зі зростом нижче ніж 130 сантиметрів у чоловіківУкорочення нижньої кінцівки на 7 сантиметрів і більше- Сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю легеневої недостатності II ступеня, або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня- Параліч кисті за неефективності фізичної реабілітації- Єдина функціонуюча нирка- Відсутність однієї легені- Мікроцист (70 куб. сантиметрів та менше) або відсутність сечового міхура- Травматична кастрація у чоловіків- Помірний парез верхньої або нижньої кінцівки,- Дефект кісток черепа (3 кв. сантиметри і більше), не заміщений аутокісткою- Хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя- Відсутність усіх фаланг чотирьох пальців кисті, за винятком першого-Відсутність трьох пальців кисті, включаючи перший; анкілоз чи виражена контрактура тих самих пальців у функціонально невигідному положенні-Відсутність першого та другого пальців з відповідними п'ястковими кістками-Відсутність перших пальців обох кистей-Відсутність трьох пальців кистей з відповідними п’ястковими кістками та інше.Як зазначається у пояснювальній записці у новому проєкті, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають:- особи з інвалідністю 1 чи 2 групи,- особи, які тимчасово непридатні,- особи, дружина (чоловік) яких з числа осіб з інвалідністю 1 або 2 групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю 1 або 2 групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду.Народний депутатповідомив, що нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни 2024 року.Він уточнив, що голосування в першому читанні за новий проєкт мобілізації може пройти 10-12 січня. Після чого розпочнеться подання правок в комітеті - на це піде ще до трьох тижнів. Тоді розгляд в Раді у другому читанні разом з усіма правками очікується на кінець січня. Потім потрібен ﻿﻿підпис президента - у разі вето буде третє читання. Після усіх цих процедур проєкт набирає чинності через один місяць після його опублікування.

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