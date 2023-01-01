Вночі росія запустила по Україні 46 ударних безпілотників





Про це



"Усього зафіксовано пуски 46 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня.



До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України2, - йдеться в повідомленні.



Знищено 32 ворожі ударні БпЛА противника.



Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків.



Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 27 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із двох напрямків: Балаклава – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – Краснодарський край (рф).Про це повідомили у Повітряних силах."Усього зафіксовано пуски 46 «Shahed-136/131», які атакували хвилями у різний час, в період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня.До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України2, - йдеться в повідомленні.Знищено 32 ворожі ударні БпЛА противника.Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків.Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

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