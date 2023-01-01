У Луцьку розпочався ремонт аварійного колектора: як їздить громадський транспорт

У Луцьку розпочався ремонт аварійного колектора: як їздить громадський транспорт
З 26 грудня на вулиці Ярослава Мудрого у Луцьку стартував ремонт аварійного колектора, де півтора тижня тому стався провал.

На час проведення ремонтних робіт деякі маршрутки і тролейбуси були змушені змінити рух, інформує Суспільне.

Як їздитиме громадський транспорт

Замість кінцевої зупинки на вулиці Магістральній поблизу заводу "СКФ" тролейбуси № 1 і № 2 через ремонт розвертаються на перехресті вулиць Сергія Климчука та Європейської.

"Це не зручно, — каже водій тролейбуса Анатолій Велік. — 41-й рік вже працюю, то я завжди тут розвертався. Всі пасажири вийшли, ніхто не обурювався".

Лучанка Ганна Марюха говорить: була змушена йти на тролейбус з вулиці Магістральної, де до сьогоднішнього дня була кінцева зупинка.

"Від заводу йшла пішки хвилин 20, не зручно. Важко, але що зробиш. Хочеться хоч раз на пів року вийти десь", — говорить лучанка.

Також через ремонт автобуси № 12 та № 19 будуть їздити по вулиці Європейській та Окружній в прямому та зворотному напрямках.

Як довго ремонтуватимуть колектор і скільки це коштує

Каналізаційний колектор пролягає на глибині шести метрів. Як розповів майстер "Луцькводоканалу" Олександр Андрущенко, його збудували понад 40 років тому. Залізобетонні елементи уже прогнили.

Заміни потребує 12-метрова ділянка. Роботи планують завершити до нового року.

"Стався півтора тижні тому провал, приїхали, подивилися. Почала штопорити каналізаційна мережа, сильно забиватися. Прогнив верх труби. Будемо замінювати на вічну трубу, так би мовити, на гофру. Вона пластикова", — додав майстер.

Під’єднані до цієї каналізаційної мережі житлові будинки і навчальні заклади на час ремонту від водопостачання не відключатимуть.

За словами заступника директора "Луцькводоканалу" Володимира Чупуна, орієнтовна вартість запланованих робіт — 120 тисяч гривень.

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Теги: Колектор, ремонт
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