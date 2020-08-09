У Луцькому районі віддають в оренду ставок

У Луцькому районі віддають в оренду ставок
Земельну ділянку водного фонду, що розташована за межами села Жабче Городищенської сільської ради Луцького району, віддають у довгострокову оренду. Цільове призначення земельної ділянки – для рибогосподарських потреб.

Відповідний аукціон на сайті «Prozorro. Продажі» оголосила Городищенська сільська рада, передає ІА Волинські новини.

Як лот виставлено право оренди земельної ділянки водного фонду площею 34,4462 гектара в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом (ставом) площею 23,3429 гектара.

Кадастровий номер земельної ділянки – 0720881700:01:001:2114.

Категорія земель – землі водного фонду. Цільове призначення – для рибогосподарських потреб. Вид використання – для рибогосподарських потреб.

Земельна ділянка перебуває в комунальній власності.

Стартова вартість – 49 733 гривні.

Термін оренди – 15 років.

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Теги: ставок, оренда
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