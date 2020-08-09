У Луцькому районі віддають в оренду ставок
Сьогодні, 07:12
Земельну ділянку водного фонду, що розташована за межами села Жабче Городищенської сільської ради Луцького району, віддають у довгострокову оренду. Цільове призначення земельної ділянки – для рибогосподарських потреб.
Відповідний аукціон на сайті «Prozorro. Продажі» оголосила Городищенська сільська рада, передає ІА Волинські новини.
Як лот виставлено право оренди земельної ділянки водного фонду площею 34,4462 гектара в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом (ставом) площею 23,3429 гектара.
Кадастровий номер земельної ділянки – 0720881700:01:001:2114.
Категорія земель – землі водного фонду. Цільове призначення – для рибогосподарських потреб. Вид використання – для рибогосподарських потреб.
Земельна ділянка перебуває в комунальній власності.
Стартова вартість – 49 733 гривні.
Термін оренди – 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідний аукціон на сайті «Prozorro. Продажі» оголосила Городищенська сільська рада, передає ІА Волинські новини.
Як лот виставлено право оренди земельної ділянки водного фонду площею 34,4462 гектара в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом (ставом) площею 23,3429 гектара.
Кадастровий номер земельної ділянки – 0720881700:01:001:2114.
Категорія земель – землі водного фонду. Цільове призначення – для рибогосподарських потреб. Вид використання – для рибогосподарських потреб.
Земельна ділянка перебуває в комунальній власності.
Стартова вартість – 49 733 гривні.
Термін оренди – 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцькому районі віддають в оренду ставок
Сьогодні, 07:12
У Пирогові встановили найбільший в Україні тризуб з дідухів
Сьогодні, 05:20
За кордоном хочуть заблокувати банківські картки українців, щоб примусити йти на війну
Сьогодні, 03:11