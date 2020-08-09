У Луцькому районі віддають в оренду ставок





Відповідний аукціон на сайті «Prozorro. Продажі» оголосила Городищенська сільська рада, передає ІА



Як лот виставлено право оренди земельної ділянки водного фонду площею 34,4462 гектара в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом (ставом) площею 23,3429 гектара.



Кадастровий номер земельної ділянки – 0720881700:01:001:2114.



Категорія земель – землі водного фонду. Цільове призначення – для рибогосподарських потреб. Вид використання – для рибогосподарських потреб.



Земельна ділянка перебуває в комунальній власності.



Стартова вартість – 49 733 гривні.



Термін оренди – 15 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Земельну ділянку водного фонду, що розташована за межами села Жабче Городищенської сільської ради Луцького району, віддають у довгострокову оренду. Цільове призначення земельної ділянки – для рибогосподарських потреб.Відповідний аукціон на сайті «Prozorro. Продажі» оголосила Городищенська сільська рада, передає ІА Волинські новини Як лот виставлено право оренди земельної ділянки водного фонду площею 34,4462 гектара в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом (ставом) площею 23,3429 гектара.Кадастровий номер земельної ділянки – 0720881700:01:001:2114.Категорія земель – землі водного фонду. Цільове призначення – для рибогосподарських потреб. Вид використання – для рибогосподарських потреб.Земельна ділянка перебуває в комунальній власності.Стартова вартість – 49 733 гривні.Термін оренди – 15 років.

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