За кордоном хочуть заблокувати банківські картки українців, щоб примусити йти на війну

Україна ніколи не зможе мобілізувати наших громадян, які виїхали за кордон. Намагання повернути цих громадян наштовхуватимуться на певні “технічні проблеми”.Про це повідомив заступник директора Dragon Capital“Це насправді така спроба заганьбити самих себе, яка ніколи не полетить. Україна, на жаль, ніколи не зможе мобілізувати чоловіків, які поїхали за кордон. А всі ці намагання будуть наштовхуватися або на технічні проблеми у принципі “нереалізованості”, або на політичні проблеми і, зокрема, проблеми з нашими західними партнерами європейськими, де більшість людей перебуває”, – наголосив Сергій Фурса.Він також додав, що там ніколи не буде підтримки будь-яких ініціатив, які хочуть примусити когось їхати на війну.“Тому від самого початку треба просто облишити цю історію і не намагатися, бо так чи інакше в кінці чекає ганьба і, на жаль, ганьба, може підставити, зокрема, Україну… Ці речі про позбавити карток… це принципово історія, яка не реалізується навіть в українській банківський системі, а у української держави, на жаль, немає інституційної спроможності нормально організовувати мобілізацію всередині країни, що говорити про чоловіків за кордоном. І от оці всі речі про обмеження банківських послуг – це неможливо зробити, це ніколи ніхто не зробить. Це технічно не реалізується. Це ніколи не пропустять ні наші західні партнери, ні навіть Національний банк”, – наголосив Фурса.