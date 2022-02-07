Через аварію у Володимирі без води тимчасово залишились кілька вулиць
Сьогодні, 01:30
У Володимирі через аварійну ситуацію кілька вулиць тимчасово залишаться без води.
Про це інформує КП «Володимирводоканал».
У зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі сьогодні, 27 грудня, з 9.00-15.00 год.буде відсутнє водопостачання на вулицях:
- Соборній,
- Князя Василька,
- Князя Романа,
- Князя Мстислава,
- Садовій,
- частині Устилузької та
- по правій стороні села Заріччя.
Жителів вказаних вулиць просять зробити запаси води для побутово-господарських потреб.
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Про це інформує КП «Володимирводоканал».
У зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі сьогодні, 27 грудня, з 9.00-15.00 год.буде відсутнє водопостачання на вулицях:
- Соборній,
- Князя Василька,
- Князя Романа,
- Князя Мстислава,
- Садовій,
- частині Устилузької та
- по правій стороні села Заріччя.
Жителів вказаних вулиць просять зробити запаси води для побутово-господарських потреб.
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