Через аварію у Володимирі без води тимчасово залишились кілька вулиць





Про це інформує КП «Володимирводоканал».



У зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі сьогодні, 27 грудня, з 9.00-15.00 год.буде відсутнє водопостачання на вулицях:



- Соборній,

- Князя Василька,

- Князя Романа,

- Князя Мстислава,

- Садовій,

- частині Устилузької та

- по правій стороні села Заріччя.



Жителів вказаних вулиць просять зробити запаси води для побутово-господарських потреб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі через аварійну ситуацію кілька вулиць тимчасово залишаться без води.Про це інформує КП «Володимирводоканал».У зв'язку з аварійною ситуацією на водопроводі сьогодні, 27 грудня, з 9.00-15.00 год.буде відсутнє водопостачання на вулицях:- Соборній,- Князя Василька,- Князя Романа,- Князя Мстислава,- Садовій,- частині Устилузької та- по правій стороні села Заріччя.Жителів вказаних вулиць просять зробити запаси води для побутово-господарських потреб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію