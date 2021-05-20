У Пирогові встановили найбільший в Україні тризуб з дідухів

У Національному музеї народної архітектури та побуту України встановили найбільший тризуб з дідухів в Україні. Його висота — 7,41 метра. Цей атрибут Різдва внесений до Національного реєстру рекордів України.Дідухи для конструкції тризуба виконали з пшениці. Їх створював десантник Ярослав Кучма, який через поранення тимчасово втратив змогу ходити, та 95-річназ Львівщини. Жінка пережила 5 війн, гоніння радянської влади, депортація та ув’язнення рідних у Сибірі. Та попри це Пелагея щороку плела дідухи й вносила їх у хату на Різдво. А цьогоріч ще й передавала свої знання і вміння наступним поколінням.Пшеницю, яку використали для дідухів, зібрали на полях компанії МХП на Львівщині. Компанія, як стратегічний партнер благодійного фонду, вирішила підтримати ініціативу, оскільки крім важливої культурної складової створення дідуха має ще додаткову цінність — підтримку військових під час реабілітації.Тризуб-рекордсмен з дідухами буде доступним для огляду в Національному музеї народної архітектури та побуту України до 5 січня. Потім його перевезуть до Львова.Тризуб встановили на експозиції «Середня Наддніпрянщина» поблизу церкви. Символічно, що в день встановлення рекорду, 25 грудня, там відбувалася різдвяна служба, колядували фольклорні колективи з різних куточків України.«На Різдво та Новий рік наш музей пропонує низку активностей для киян та гостей міста. Головна мета яких відкрити для себе автентичні традиції українців, поринути в атмосферу пізнання власного коріння, усвідомити нашу спільну єдність, пронесену через століття», — наголосила генеральний директор Національного музею народної архітектури та побуту України