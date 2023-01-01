У громаді на Волині творчі колективи наколядували понад 33 тисячі для ЗСУ
26 грудень, 23:42
У селищі Ратне творчий колектив Центру культурних послуг спільно з працівниками музичної школи колядували та віншували для установ, організацій та приватних підприємств.
Вітали із Різдвяними святами ратнівчан у понеділок, 25 грудня. Про це йдеться на сторінці КЗ «Центр культурних послуг» у Фейсбуці.
«Багатоголосі співи сповнили серця слухачів натхненням, позитивом та гарним настроєм. Трудові колективи подякували за приємний візит та щирі вітання, адже за народним повір’ям те, що побажають колядники, має обов’язково здійснитися у новому році, а також пожертвували на Збройні Сили України кошти», – йдеться у дописі.
Загалом вдалося назбирати 33,5 тисячі гривень.
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Вітали із Різдвяними святами ратнівчан у понеділок, 25 грудня. Про це йдеться на сторінці КЗ «Центр культурних послуг» у Фейсбуці.
«Багатоголосі співи сповнили серця слухачів натхненням, позитивом та гарним настроєм. Трудові колективи подякували за приємний візит та щирі вітання, адже за народним повір’ям те, що побажають колядники, має обов’язково здійснитися у новому році, а також пожертвували на Збройні Сили України кошти», – йдеться у дописі.
Загалом вдалося назбирати 33,5 тисячі гривень.
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