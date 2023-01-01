У громаді на Волині творчі колективи наколядували понад 33 тисячі для ЗСУ

У селищі Ратне творчий колектив Центру культурних послуг спільно з працівниками музичної школи колядували та віншували для установ, організацій та приватних підприємств.Вітали із Різдвяними святами ратнівчан у понеділок, 25 грудня. Про це йдеться на сторінці КЗ «Центр культурних послуг» у Фейсбуці.«Багатоголосі співи сповнили серця слухачів натхненням, позитивом та гарним настроєм. Трудові колективи подякували за приємний візит та щирі вітання, адже за народним повір’ям те, що побажають колядники, має обов’язково здійснитися у новому році, а також пожертвували на Збройні Сили України кошти», – йдеться у дописі.Загалом вдалося назбирати 33,5 тисячі гривень.