Вагома допомога воїнам: на луцькому ринку виготовляють окопні свічки





Про це розповідає телеканал



«Зараз відправляємо не через волонтерів, а прямо до військових», – зазначає лучанка Альона.



В одному з рядів ринку організували цілий виробничий цех. В одному магазині готують картон, в іншому – ріжуть. Трохи далі скручують. У четвертому пакують у банки. А далі заливають воском – цей процес роблять уже вдома.



«Ми почали десь вкінці листопада. Раз вже купляли 75 кг парафіну. Зараз вже дозбируємо до 100 кг. Якщо на 25 кг різнокаліберних свічок, то десь 120-150 штук, дивлячись, яка баночка висоти», – каже лучанка.



Нині для їхньої роботи уже привезли понад 150 кг картону та десятки кілограмів парафіну.



Додають, що будуть допомагати воїнам стільки, скільки буде потрібно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На луцькому ринку власники бізнесу та продавці активно допомагають воїнам ЗСУ. У перерві між роботою поки немає покупців жінки роблять окопні свічки. Масштаби вражають. Розповідають: ідея виникла через потребу рідних та знайомих, які зараз служать у війську.Про це розповідає телеканал «Конкурент TV» «Зараз відправляємо не через волонтерів, а прямо до військових», – зазначає лучанкаВ одному з рядів ринку організували цілий виробничий цех. В одному магазині готують картон, в іншому – ріжуть. Трохи далі скручують. У четвертому пакують у банки. А далі заливають воском – цей процес роблять уже вдома.«Ми почали десь вкінці листопада. Раз вже купляли 75 кг парафіну. Зараз вже дозбируємо до 100 кг. Якщо на 25 кг різнокаліберних свічок, то десь 120-150 штук, дивлячись, яка баночка висоти», – каже лучанка.Нині для їхньої роботи уже привезли понад 150 кг картону та десятки кілограмів парафіну.Додають, що будуть допомагати воїнам стільки, скільки буде потрібно.

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