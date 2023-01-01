На Рівненщині чоловік попросив посадити його до в'язниці замість мобілізації до армії





Про це йдеться у вироку Дубенського міськрайонного суду Рівненської області, передає



За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. У травні 2023 року він отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.



На суді чоловік пояснив, що він не хоче служити в армії через хвору матір. Він зазначив, що готовий сісти до в'язниці, лише б його не призвали до ЗСУ.



"Він не бажає виконувати військовий обов`язок і готовий відбувати реальний термін покарання замість перебування в армії, хоч при цьому матір залишиться сама. Він є учасником бойових дій, був судимий за самовільне залишення служби, відбув іспитовий строк і з 2016 року не служив та не буде. Просить призначити мінімальне покарання", - йдеться у матеріалах суду.



Чоловіка визнали винним за ст.336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівненській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації.Про це йдеться у вироку Дубенського міськрайонного суду Рівненської області, передає ТСН За даними суду, чоловіка визнали придатним до служби в армії. У травні 2023 року він отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації.На суді чоловік пояснив, що він не хоче служити в армії через хвору матір. Він зазначив, що готовий сісти до в'язниці, лише б його не призвали до ЗСУ."Він не бажає виконувати військовий обов`язок і готовий відбувати реальний термін покарання замість перебування в армії, хоч при цьому матір залишиться сама. Він є учасником бойових дій, був судимий за самовільне залишення служби, відбув іспитовий строк і з 2016 року не служив та не буде. Просить призначити мінімальне покарання", - йдеться у матеріалах суду.Чоловіка визнали винним за ст.336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі.

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