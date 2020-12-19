Волинські пожежники розповіли, як діяти, якщо горить новорічна ялинка





Як розповів Іван Головатчук, щороку на різдвяно-новорічні свята кількість викликів збільшується.



Зі слів інспектора, щоб запобігти пожежі, потрібно дотримуватися головного правила: ніколи не залишати без нагляду увімкнених електроприладів. Самотужки гасити пожежу можна лише у перші кілька хвилин, поки продукти горіння не поширилися та не стали отруйними.



"Якщо горить, то в першу чергу необхідно повалити її на землю, використовуємо будь-яку тканину, краще, щоб це була не синтетична. Накриваємо її щільно і починаємо топтатися по ній", — каже Іван Головатчук.



Начальник Луцького райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій Руслан Безека додав: гасити гірлянди і ялинку водою не можна в жодному разі. Найліпше використовувати порошковий вогнегасник.



"Гірлянди є з дешевих матеріалів, дріт є тонененький, він перетирається, люди залишають без нагляду електроприлади, не дотримуються відстаней і стається загорання. По статистиці одна кімната вигорає повністю за 6 хвилин", — сказав Руслан Безека.



Зі слів рятувальників, з початку року лише на території Луцького району трапилося понад 370 пожеж, у яких загинули 13 людей. Основна причина загорянь — коротке замикання електропроводки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку пожежники розповіли, як діяти під час замикання новорічної гірлянди. В імпровізованій квартирі рятувальники гасили ялинку та диван, що зайнялися від несправної гірлянди, щоб показати наскільки швидко поширюється вогонь.Як розповів Суспільному головний інспектор, щороку на різдвяно-новорічні свята кількість викликів збільшується.Зі слів інспектора, щоб запобігти пожежі, потрібно дотримуватися головного правила: ніколи не залишати без нагляду увімкнених електроприладів. Самотужки гасити пожежу можна лише у перші кілька хвилин, поки продукти горіння не поширилися та не стали отруйними."Якщо горить, то в першу чергу необхідно повалити її на землю, використовуємо будь-яку тканину, краще, щоб це була не синтетична. Накриваємо її щільно і починаємо топтатися по ній", — каже Іван Головатчук.Начальник Луцького райуправління Держслужби з надзвичайних ситуаційдодав: гасити гірлянди і ялинку водою не можна в жодному разі. Найліпше використовувати порошковий вогнегасник."Гірлянди є з дешевих матеріалів, дріт є тонененький, він перетирається, люди залишають без нагляду електроприлади, не дотримуються відстаней і стається загорання. По статистиці одна кімната вигорає повністю за 6 хвилин", — сказав Руслан Безека.Зі слів рятувальників, з початку року лише на території Луцького району трапилося понад 370 пожеж, у яких загинули 13 людей. Основна причина загорянь — коротке замикання електропроводки.

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