Волинські пожежники розповіли, як діяти, якщо горить новорічна ялинка

Волинські пожежники розповіли, як діяти, якщо горить новорічна ялинка
У Луцьку пожежники розповіли, як діяти під час замикання новорічної гірлянди. В імпровізованій квартирі рятувальники гасили ялинку та диван, що зайнялися від несправної гірлянди, щоб показати наскільки швидко поширюється вогонь.

Як розповів Суспільному головний інспектор Іван Головатчук, щороку на різдвяно-новорічні свята кількість викликів збільшується.

Зі слів інспектора, щоб запобігти пожежі, потрібно дотримуватися головного правила: ніколи не залишати без нагляду увімкнених електроприладів. Самотужки гасити пожежу можна лише у перші кілька хвилин, поки продукти горіння не поширилися та не стали отруйними.

"Якщо горить, то в першу чергу необхідно повалити її на землю, використовуємо будь-яку тканину, краще, щоб це була не синтетична. Накриваємо її щільно і починаємо топтатися по ній", — каже Іван Головатчук.

Начальник Луцького райуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій Руслан Безека додав: гасити гірлянди і ялинку водою не можна в жодному разі. Найліпше використовувати порошковий вогнегасник.

"Гірлянди є з дешевих матеріалів, дріт є тонененький, він перетирається, люди залишають без нагляду електроприлади, не дотримуються відстаней і стається загорання. По статистиці одна кімната вигорає повністю за 6 хвилин", — сказав Руслан Безека.

Зі слів рятувальників, з початку року лише на території Луцького району трапилося понад 370 пожеж, у яких загинули 13 людей. Основна причина загорянь — коротке замикання електропроводки.

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Теги: ялинка, пожежа
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