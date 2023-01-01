До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв





Про це повідомили волонтери, передає



Час прибуття орієнтовно 08.30



Збір - о 8:00 в с.Піддубці АЗС KING OIL



«Можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням», - наголошують волонтери.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 27 грудня, до Луцька прибуває гуманітарний екіпаж «На щиті».Про це повідомили волонтери, передає ВСН Час прибуття орієнтовно 08.30Збір - о 8:00 в с.Піддубці АЗС KING OIL«Можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням», - наголошують волонтери.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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