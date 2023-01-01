До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 21:15
У середу, 27 грудня, до Луцька прибуває гуманітарний екіпаж «На щиті».
Про це повідомили волонтери, передає ВСН.
Час прибуття орієнтовно 08.30
Збір - о 8:00 в с.Піддубці АЗС KING OIL
«Можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням», - наголошують волонтери.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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Про це повідомили волонтери, передає ВСН.
Час прибуття орієнтовно 08.30
Збір - о 8:00 в с.Піддубці АЗС KING OIL
«Можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням», - наголошують волонтери.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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