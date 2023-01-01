У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним
Сьогодні, 20:25
У вівторок, 26 грудня, на Волині провели в останню дорогу 25-річного маневичанина Іллю Фоміна.
Про це повідомляє газета Нова доба.
«Плакали люди і плакало небо. Невимовний біль втрати молодого Героя, котрий прийняв свій останній бій на Луганщині. А йому б ще жити і жити… Найщиріші співчуття рідним і близьким Воїна, який захищав нас ціною власного життя», - йдеться у дописі.
Старший солдат, вогнеметник Ілля Фомін став на захист Вітчизни у листопаді 2022 року. Вдома на нього з нетерпінням чекали батьки, брат, дружина, родина. Батько загиблого захисника Сергій Єгорович нещодавно повернувся з пекла війни додому, де захищав рідну Батьківщину від російської навали.
Нагадаємо, старший солдат, вогнеметник вогнеметного відділення Ілля Фомін загинув 24 грудня 2023 року під час бойових дій з військовим формуванням ворога на Луганщині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє газета Нова доба.
«Плакали люди і плакало небо. Невимовний біль втрати молодого Героя, котрий прийняв свій останній бій на Луганщині. А йому б ще жити і жити… Найщиріші співчуття рідним і близьким Воїна, який захищав нас ціною власного життя», - йдеться у дописі.
Старший солдат, вогнеметник Ілля Фомін став на захист Вітчизни у листопаді 2022 року. Вдома на нього з нетерпінням чекали батьки, брат, дружина, родина. Батько загиблого захисника Сергій Єгорович нещодавно повернувся з пекла війни додому, де захищав рідну Батьківщину від російської навали.
Нагадаємо, старший солдат, вогнеметник вогнеметного відділення Ілля Фомін загинув 24 грудня 2023 року під час бойових дій з військовим формуванням ворога на Луганщині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 21:15
«З Різдвом Христовим!»: у Луцьку відбувся XXV фестиваль вертепів
Сьогодні, 20:44
У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 грудня
Сьогодні, 20:00
У Києві зловили підприємця, який транслював російську пропаганду
Сьогодні, 19:19