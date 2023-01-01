У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним

У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним
У вівторок, 26 грудня, на Волині провели в останню дорогу 25-річного маневичанина Іллю Фоміна.

Про це повідомляє газета Нова доба.

«Плакали люди і плакало небо. Невимовний біль втрати молодого Героя, котрий прийняв свій останній бій на Луганщині. А йому б ще жити і жити… Найщиріші співчуття рідним і близьким Воїна, який захищав нас ціною власного життя», - йдеться у дописі.

Старший солдат, вогнеметник Ілля Фомін став на захист Вітчизни у листопаді 2022 року. Вдома на нього з нетерпінням чекали батьки, брат, дружина, родина. Батько загиблого захисника Сергій Єгорович нещодавно повернувся з пекла війни додому, де захищав рідну Батьківщину від російської навали.

Нагадаємо, старший солдат, вогнеметник вогнеметного відділення Ілля Фомін загинув 24 грудня 2023 року під час бойових дій з військовим формуванням ворога на Луганщині.

У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним

У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним

У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним

У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним

У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним

У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним

У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним

У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним

У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним


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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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