У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним

У вівторок, 26 грудня, на Волині провели в останню дорогу 25-річного маневичанинаПро це повідомляє газета Нова доба.«Плакали люди і плакало небо. Невимовний біль втрати молодого Героя, котрий прийняв свій останній бій на Луганщині. А йому б ще жити і жити… Найщиріші співчуття рідним і близьким Воїна, який захищав нас ціною власного життя», - йдеться у дописі.Старший солдат, вогнеметник Ілля Фомін став на захист Вітчизни у листопаді 2022 року. Вдома на нього з нетерпінням чекали батьки, брат, дружина, родина. Батько загиблого захисниканещодавно повернувся з пекла війни додому, де захищав рідну Батьківщину від російської навали.Нагадаємо, старший солдат, вогнеметник вогнеметного відділення Ілля Фомін загинув 24 грудня 2023 року під час бойових дій з військовим формуванням ворога на Луганщині.