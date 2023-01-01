У Києві зловили підприємця, який транслював російську пропаганду

У Києві зловили підприємця, який транслював російську пропаганду
Працівники СБУ затримали у Києві бізнесмена, який транслював кремлівську пропаганду на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.

Служба безпеки України затримала у Києві власника інтернет-провайдера, який надає послуги на тимчасово окупованій частині Луганщини та співпрацює з окупантами.

За матеріалами слідства, він систематично сплачує «податки» до «бюджету» окупаційної адміністрації рф у тимчасово захопленому Луганську, чим фінансує російську агресію.

Також компанія фігуранта транслює у регіоні заборонені російські телеканали, які масово нав’язують місцевим жителям наративи кремля, насамперед про війну в Україні.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого у Києві виявлено понад 7,5 млн у гривневому еквіваленті. На ці кошти, ймовірно отримані злочинним шляхом, накладено арешт.

За даними слідства, незаконну діяльність фігурант організував разом з близькою родичкою, яка проживає у тимчасово захопленому місті Кадіївка на Луганщині.
У Києві зловили підприємця, який транслював російську пропаганду

Там вони створили компанію-провайдер та «зареєстрували» в місцевій окупаційній адміністрації рф та «роскомнагляді» на території країни-агресора.

Наразі затриманому та його спільниці з окупованої частини сходу нашої держави слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у т.ч. окупаційною адміністрацією держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його спільниці, яка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.

Розслідування проводять співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пропаганда, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 грудня
Сьогодні, 20:00
У Києві зловили підприємця, який транслював російську пропаганду
Сьогодні, 19:19
Що приготувати на Новий рік: рецепти святкових страв
Сьогодні, 19:03
Російський пропагандист проведе в тюрмі 14 років. Він уже під вартою
Сьогодні, 18:18
Місто, якого нема: як зараз виглядає Мар’їнка
Сьогодні, 17:59
Схожі новини
Отруїли російського пропагандиста Красовського Отруїли російського пропагандиста Красовського
25 грудень, 14:26
Будинок Шарія в Іспанії підпалили коктейлями Молотова Будинок Шарія в Іспанії підпалили коктейлями Молотова
24 жовтень, 18:17
Російським пропагандистам надсилають відрізані свинячі голови Російським пропагандистам надсилають відрізані свинячі голови
27 вересень, 17:30
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
07 березень, 13:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
У Києві зловили підприємця, який транслював російську пропаганду
Сьогодні, 19:19
 0
Що приготувати на Новий рік: рецепти святкових страв
Сьогодні, 19:03
 0
Волонтери в білих халатах: як волинські лікарі допомагали біля фронту
Сьогодні, 18:41
 0
Російський пропагандист проведе в тюрмі 14 років. Він уже під вартою
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8