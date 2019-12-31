Що приготувати на Новий рік: рецепти святкових страв

Сирні кульки з оселедцем

3 жовтка;

150 г буряка;

120 г твердого сиру;

2 зубчика часнику;

100 г філе оселедця;

150 г моркви;

2 столові ложки майонезу;

3 білка;

25 г горіхів.

Слабосолена сьомга в домашніх умовах

1 кг філе свіжої сьомги зі шкірою

2 столові ложки великої морської солі

1 столова ложка цукру (білого чи коричневого)

чорний мелений перець

жменя рожевого або червоного перцю горошком

невеликий пучок кропу

Бутерброди із печеним перцем від Євгена Клопотенка

3 шт. болгарского перцю (червоний, жовтий та зелений)

2-3 ст. л. оливкової олії

½ шт. лимона

4-6 скибочок хліба

100 г сиру Фета

2-3 скибочок шинки

за смаком сіль та перець

Новорічний салат з крабових паличок без майонезу

250 г крабових паличок;

1 банка кукурудзи;

1 яйце;

3-4 свіжих огірка;

1 пучок кропу;

половина лимону;

оливкова олія;

сіль та перець.

Салат "Нісуаз"

1 баночка тунця, консервованого у власному соку або олії

7-10 анчоусів

2 великі помідори або 10 помідорів чері

2 курячі яйця або 8 перепелиних

цибуля (краще використовувати салатну або шалот)

половина солодкого перцю

жменя маслин

100 г свіжої стручкової квасолі (можна замінити на консервовану)

пучок салату

3-4 зубчики часнику

кілька гілочок базиліка

7-10 каперсів

оливкова олія

бальзамічний оцет

лимон

сіль

свіжомелений перець

Запечені курячі стегенця в сметанно-томатному соусі

4 стегенця;

1 столова ложка томатної пасти;

1 столова ложка сметани;

2-3 зубчики часнику;

сіль та перець.

Фарширована картопля з грибами

6 картоплин;

300 г шампіньйонів;

100 г копченої шинки (можна без неї, якщо ви готуєте вегетаріанський варіант);

1 яйце;

50 г твердого сиру.

Десерт "Пташине молоко"

150 мл води;

15 г желатину;

150 г цукру;

500 г 20% сметани;

1,5 столові ложки 15% сметани;

100 г чорного шоколаду.

Трюфелі з фініків

500 г в'ялених фініків

5 ст. л. кероба

30 мл кокосових вершків

100 г фісташок

100 г волоського горіха

На новорічний стіл у кожній родині обов’язково щороку готуються улюблені традиційні страви. Але щоб урізноманітнити звичні рецепти, обов’язково приготуйте кілька нових салатів, закусок, основну страву та десерти.пропонує поекспериментувати на кухні зі звичними продуктами та скуштувати щось нове за новорічним столом.Зібрані рецепти страв не вимагають кулінарного досвіду та доступні навіть новачкам в готуванні.Цей рецепт сподобається тим, кому до вподоби салат "Шуба", але хочеться новизни у подачі.1. В глибокій мисці з'єднати відварений тертий буряк, 60 г твердого сиру, 1 зубчик часнику (видавлений) та жовтки. Додати столову ложку майонезу. Все перемішати.2. З маси сформувати невеликі котлетки, які потрібно приплюснути, щоб можна було викласти на середину шматочок оселедця. Потім сформувати кульки.3. В іншій глибокій мисці поєднати відварену терту моркву, білки, подрібнені горіхи, 60 г сиру, одну столову ложку майонезу, перемішати.4. Знову сформувати невеликі котлетки, покласти на середину шматочок оселедця та загорнути.1. Філе сьомги миємо і просушуємо паперовим рушником.2. За допомогою пінцету чи руками акуратно, щоб не пошкодити філе, видаляємо кістки.3. Змішуємо сіль із цукром та чорним перцем.4. Половину отриманої суміші висипаємо у форму, в якій буде солитися сьомга.5. Укладаємо філе сьомги шкірою вниз.6. Зверху розподіляємо половину суміші солі, цукру і чорного перцю, що залишилася.7. Посипаємо рибу перцем горошком та порізаним кропом.8. Форму щільно закриваємо та залишаємо в холодильнику на 12 годин. Можна використовувати гніт.9. Через 12 годин за допомогою ножа та паперового рушника акуратно видаляємо зайву сіль, перець та кріп.10. Зливаємо рідину, яка утворилася від засолення сьомги. Слабосолона сьомга в домашніх умовах готова!11. Нарізаємо тонкими скибочками та подаємо до столу з соусом до риби.1. Перці (3 шт.) добре вимийте і висушіть паперовими рушниками. Часто наколіть ножем або зубочисткою, скропіть оливковою олією і посипте сіллю. Запікайте в духовці з температурою 200 градусів протягом 30 хвилин до появи опалин.2. Перекладіть перці гарячими в пакет (краще використовувати зіп-пакет) і залиште на 10 хвилин.3. Почистіть перець від шкіри, тепер це зробити буде дуже легко. Видаліть насіннєву коробку. Наріжте перці різних кольорів кубиком.З'єднайте в одній ємності всі три перці. Додайте цедру половини лимона, натерши її на дрібну терку. Скропіть соком лимона і полийте 2-3 ст. л. оливкової олії. Доведіть до смаку сіллю і перцем.4. Скибочки хліба підсушіть на сухій пательні, в духовці або тостері. На половину скибочок хліба викладіть покришений виделкою сир фета (всього знадобиться 100 г).5. На сир фета розкладіть різнокольоровий перець. На іншу половину скибочок хліба викладіть шинку.6. Зверху на шинку так само викладіть перець. Додайте смаку свіжомеленим перцем.1. Огірки та крабові палочки нарізати кубиками чи соломкою (як вам вигідніше).2. Додати подрібнений кріп та кукурудзу. З'єднати всі інгредієнти, заправити олією та лимонним соком, додати спеції.3. Прикрасити шматочком яйця.1. Відразу готуємо заправку, яка обов’язково має настоятися, перш ніж ви додасте її до салату. Для цього подрібнюємо часник, базилік, каперси, додаємо оливкову олію, бальзамічний оцет та сік лимона.2. Стручкову квасолю відварюємо 3-5 хвилин у киплячій підсоленій воді. Готову квасолю відразу ж обдайте холодною водою і добре просушіть. Якщо використовується консервована квасоля – її потрібно добре просушити, зливши рідину.3. Викладаємо до блюда або салатнику вимите і добре просушене листя салату, зверху квасолю.4. Варимо круто яйця і очищуємо від шкаралупи. Курячі розрізаємо на 4 частини, перепелині навпіл.5. Великі помідори розрізаємо на 8 частин, чері, як і у випадку з перепелиними яйцями, навпіл.6. Ріжемо півкільцями цибулю.7. Ріжемо солодкий перець.8. Яйця, помідори, цибулю та перець викладаємо на листя салату.9. Зливаємо зайву рідину з баночки з тунцем і викладаємо його.10. Анчоуси можна порвати руками, а можна просто викласти зверху на салат.11. Додаємо маслини (цілі чи різані).12. Зверху поливаємо "Нісуаз" підготовленою раніше заправкою. Солимо і перчимо за смаком.1. Стегенця покласти у глибоку миску, видавити часник, додати сіль та перець, томатну пасту і сметану. Добре натерти курку. Накрити харчовою плівкою та залишити на 30-40 хв у холодильнику.2. Викласти м'ясо на деко. Запікати в духовці протягом 40 хв (час залежить від розміру стегон) за температури 180 градусів.1. Картоплю потрібно ретельно помити, а потім трішки зрізати лише одну її сторону. Покласти тією стороною вниз, випікати за температури 200 градусів 15 хвилин (тут все залежить від сорту).Трохи охолодити готову картоплю, за допомогою ложки видалити трохи середини (повинен вийти "човник").2. Обсмажити гриби, додати до них натертий сир, нарізану кубиками шинку, яйце та ретельно перемішати.3. Сумішшю зафарширувати картоплю і запікати ще 15 хвилин за температури 180 градусів.1. Желатин залити з водою, перемішати та залишити, щоб він розбухнув.2. В мисці збити цукор та сметану. Частину цієї суміші потрібно покласти до желатину, перемішати. Потім масу з желатину додати до всієї сметани і продовжувати збивати.3. Викласти в красиві формочки, поставити на 1 годину в холодильник.Шоколад розтопити, додати 15% сметану, викласти на десерт та розподілити рівномірно.Зазначимо, кероб – це стручкові плоди вічнозеленого ріжкового дерева, продаються, зокрема, у сухому меленому вигляді. За смаком і ароматом нагадує шоколад з кавовим відтінком.1. Візьміть 500 г фініків, видаліть кісточки, а м’якоть розберіть на частини, після чого відправте в чашу блендера.2. До фініків додайте 3 ст. л. кероба. Отриману масу подрібніть у блендері до однорідності і додайте 30 мл кокосових вершків. Ще раз добре подрібніть.3. Тепер можна формувати кульки однакового розміру як на фото. Розділіть отриману кількість кульок на три частини. Кожна з них матиме різне оздоблення. Першу частину готових фінікових цукерок обваляйте в 2 ст. л. кероба.4. Потім очистіть від шкаралупи 100 г фісташок і подрібніть ножем. Те саме зробіть зі 100 г волоського горіха. Другу частину фінікових трюфелів обваляйте в подрібнених крихтах фісташок, а третю – у крихті з волоських горіхів. Поставте всі трюфелі в холодильник на кілька годин.