Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 2-4° тепла.



В області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 0-5° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 2-4° тепла.В області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 0-5° тепла.

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