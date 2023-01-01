Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 2-4° тепла.

В області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 0-5° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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