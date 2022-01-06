«З Різдвом Христовим!»: у Луцьку відбувся XXV фестиваль вертепів

«З Різдвом Христовим!»: у Луцьку відбувся XXV фестиваль вертепів
У Луцьку відбувся XXV відкритий фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!» Цього разу зі сцени Палацу культури міста лунали колядки та щедрівки у виконанні школярів з восьми навчальних закладів громади, а також – вихованців театральних студій «Бешкетники» та «Паросток».

Про це повідомили в Луцькій міській раді.

«Культура та культурні цінності, надбані історією, – пріоритет для того, щоб нація залишилась та вижила. Ми зараз переживаємо дуже непростий період для нашої країни, і саме збереження тих цінностей, які закладені в кожній родині від діда-прадіда, мають бути збережені», – зазначила присутня на заході заступниця міського голови Ірина Чебелюк.

«Фестиваль вертепів – своєрідне нагадування кожній українській родині про те, що традиція водити вертеп – давня, історична та характерна для нашого регіону. І ми своїх дітей маємо до цього привчати, нагадувати їм про те, що ці традиції мають бути збережені. Ці щорічні фестивалі дають можливість колективам, які працюють над створенням вертепів, показати свої вміння, навички та поділитися знаннями, а в дітей це викликає неймовірні емоції. Адже переживати це дійство та відтворювати події тих часів, коли народився Ісусик, – велике задоволення для них та усвідомлення своєї ідентичності», – додала Ірина Чебелюк.

Кожному колективу після виступу вручили солодкі подарунки та подяки Луцького міського голови.

«З Різдвом Христовим!»: у Луцьку відбувся XXV фестиваль вертепів

«З Різдвом Христовим!»: у Луцьку відбувся XXV фестиваль вертепів

«З Різдвом Христовим!»: у Луцьку відбувся XXV фестиваль вертепів

«З Різдвом Христовим!»: у Луцьку відбувся XXV фестиваль вертепів

«З Різдвом Христовим!»: у Луцьку відбувся XXV фестиваль вертепів

«З Різдвом Христовим!»: у Луцьку відбувся XXV фестиваль вертепів

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: фестиваль вертепів, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині спіймали браконьєрів, які застрелили самця козулі
Сьогодні, 21:43
До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 21:15
«З Різдвом Христовим!»: у Луцьку відбувся XXV фестиваль вертепів
Сьогодні, 20:44
У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Луцьку відбувся 24-й різдвяний фестиваль вертепів. ФОТО У Луцьку відбувся 24-й різдвяний фестиваль вертепів. ФОТО
09 січень, 07:11
У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів У Луцьку відбудеться фестиваль вертепів
06 січень, 2022, 19:22
У Луцьку через день жалоби за загиблими в авіакатастрофі перенесли фестиваль вертепів У Луцьку через день жалоби за загиблими в авіакатастрофі перенесли фестиваль вертепів
09 січень, 2020, 10:59
Фото з фестивалю вертепів у Луцьку Фото з фестивалю вертепів у Луцьку
16 січень, 2017, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині спіймали браконьєрів, які застрелили самця козулі
Сьогодні, 21:43
 0
До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 21:15
 0
«З Різдвом Христовим!»: у Луцьку відбувся XXV фестиваль вертепів
Сьогодні, 20:44
 0
У Маневичах попрощалися із Героєм Іллею Фоміним
Сьогодні, 20:25
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8