«З Різдвом Христовим!»: у Луцьку відбувся XXV фестиваль вертепів

У Луцьку відбувся XXV відкритий фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!» Цього разу зі сцени Палацу культури міста лунали колядки та щедрівки у виконанні школярів з восьми навчальних закладів громади, а також – вихованців театральних студій «Бешкетники» та «Паросток».Про це повідомили в Луцькій міській раді.«Культура та культурні цінності, надбані історією, – пріоритет для того, щоб нація залишилась та вижила. Ми зараз переживаємо дуже непростий період для нашої країни, і саме збереження тих цінностей, які закладені в кожній родині від діда-прадіда, мають бути збережені», – зазначила присутня на заході заступниця міського голови«Фестиваль вертепів – своєрідне нагадування кожній українській родині про те, що традиція водити вертеп – давня, історична та характерна для нашого регіону. І ми своїх дітей маємо до цього привчати, нагадувати їм про те, що ці традиції мають бути збережені. Ці щорічні фестивалі дають можливість колективам, які працюють над створенням вертепів, показати свої вміння, навички та поділитися знаннями, а в дітей це викликає неймовірні емоції. Адже переживати це дійство та відтворювати події тих часів, коли народився Ісусик, – велике задоволення для них та усвідомлення своєї ідентичності», – додала Ірина Чебелюк.Кожному колективу після виступу вручили солодкі подарунки та подяки Луцького міського голови.