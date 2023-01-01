На Волині спіймали браконьєрів, які застрелили самця козулі

Єгерська служба філії «Любешівське лісомисливське господарство» затримала браконьєрів.Про це повідомили у Поліському лісовому офісі.Троє чоловіків вполювали самця козулі в угіддях філії. При собі мали три рушниці. Затримали їх на гарячому. Чоловіки – троє братів із с. Седлище Камінь-Каширського р-ну.Свою вину не заперечували, як і повністю визнали міру покарання.Уже сплати всі штрафи в максимальному розмірі та завдані збитки, які в цьому випадку становлять 32 тис. грн.Зброю вилучено, матеріали справи передано на розгляд до суду.