На Волині спіймали браконьєрів, які застрелили самця козулі

На Волині спіймали браконьєрів, які застрелили самця козулі
Єгерська служба філії «Любешівське лісомисливське господарство» затримала браконьєрів.

Про це повідомили у Поліському лісовому офісі.

Троє чоловіків вполювали самця козулі в угіддях філії. При собі мали три рушниці. Затримали їх на гарячому. Чоловіки – троє братів із с. Седлище Камінь-Каширського р-ну.

Свою вину не заперечували, як і повністю визнали міру покарання.

Уже сплати всі штрафи в максимальному розмірі та завдані збитки, які в цьому випадку становлять 32 тис. грн.

Зброю вилучено, матеріали справи передано на розгляд до суду.

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Теги: браконьєри, покарання
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