Місто, якого нема: як зараз виглядає Мар’їнка

Місто, якого нема: як зараз виглядає Мар’їнка
Після тривалих боїв за місто Мар’їнка Донецької області українські військові відійшли.

Бо це місто нині – знищене вщент, повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

У мережі опублікували світлини стертого з лиця землі міста Мар’їнки на Донеччині. До війни у ньому мешкали близько 10 тисяч осіб.
Місто, якого нема: як зараз виглядає Мар’їнка

Нині це місто, пригород Донецька, перетворене на купи каміння та випаленої землі.
Місто, якого нема: як зараз виглядає Мар’їнка
Місто, якого нема: як зараз виглядає Мар’їнка
Місто, якого нема: як зараз виглядає Мар’їнка

Нагадаємо, на запитання журналістів щодо заяви росіян про повне захоплення міста, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відповів, що українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях Марʼїнки, а в інших — трохи далі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російський пропагандист проведе в тюрмі 14 років. Він уже під вартою
Сьогодні, 18:18
Місто, якого нема: як зараз виглядає Мар’їнка
Сьогодні, 17:59
«З Різдвом Христовим»: у Луцьку пройшов фестиваль вертепів
Сьогодні, 17:25
Волиняни навколішки зустріли загиблого Героя Артема Зуба
Сьогодні, 17:06
Лучанина судитимуть за контрафактний алкоголь
Сьогодні, 16:51
Схожі новини
«Мар'їнки більше немає», – Залужний «Мар'їнки більше немає», – Залужний
Сьогодні, 16:20
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Артем Зуб «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Артем Зуб
Сьогодні, 11:30
Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію
Сьогодні, 10:16
Ситуація на фронті: на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 29 атак росіян Ситуація на фронті: на Лиманському напрямку Сили оборони відбили 29 атак росіян
Сьогодні, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волонтери в білих халатах: як волинські лікарі допомагали біля фронту
Сьогодні, 18:41
 0
Російський пропагандист проведе в тюрмі 14 років. Він уже під вартою
Сьогодні, 18:18
 0
Місто, якого нема: як зараз виглядає Мар’їнка
Сьогодні, 17:59
 0
«З Різдвом Христовим»: у Луцьку пройшов фестиваль вертепів
Сьогодні, 17:25
 0
Волиняни навколішки зустріли загиблого Героя Артема Зуба
Сьогодні, 17:06
 0
Медіа
відео
1/8