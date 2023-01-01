Місто, якого нема: як зараз виглядає Мар’їнка
Сьогодні, 17:59
Після тривалих боїв за місто Мар’їнка Донецької області українські військові відійшли.
Бо це місто нині – знищене вщент, повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
У мережі опублікували світлини стертого з лиця землі міста Мар’їнки на Донеччині. До війни у ньому мешкали близько 10 тисяч осіб.
Нині це місто, пригород Донецька, перетворене на купи каміння та випаленої землі.
Нагадаємо, на запитання журналістів щодо заяви росіян про повне захоплення міста, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відповів, що українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях Марʼїнки, а в інших — трохи далі.
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Бо це місто нині – знищене вщент, повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
У мережі опублікували світлини стертого з лиця землі міста Мар’їнки на Донеччині. До війни у ньому мешкали близько 10 тисяч осіб.
Нині це місто, пригород Донецька, перетворене на купи каміння та випаленої землі.
Нагадаємо, на запитання журналістів щодо заяви росіян про повне захоплення міста, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відповів, що українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях Марʼїнки, а в інших — трохи далі.
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