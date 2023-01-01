«З Різдвом Христовим»: у Луцьку пройшов фестиваль вертепів
Сьогодні, 17:25
В обласному центрі Волині відбувся XXV відкритий фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!»
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Цього разу зі сцени Палацу культури міста лунали колядки та щедрівки у виконанні школярів з восьми навчальних закладів луцької громади, а також — вихованців театральних студій «Бешкетник» та «Паросток».
Була присутня на цьому заході й заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
«Культура та культурні цінності, надбані історією — пріоритет для того, щоб нація залишилась та вижила. Ми зараз переживаємо дуже непростий період для нашої країни і саме збереження тих цінностей, які закладені в кожній родині від діда-прадіда, мають бути збережені», - зазначила вона.
На думку посадовиці, фестиваль вертепів — своєрідне нагадування кожній українській родині про те, що традиція водити вертеп — давня, історична та характерна для нашого регіону. Ці щорічні фестивалі дають можливість колективам, які працюють над створенням вертепів, показати свої вміння, навички та поділитись своїми знаннями, а в дітей це викликає неймовірні емоції.
Кожному колективу після виступу вручили солодкі подарунки та подяки.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
Цього разу зі сцени Палацу культури міста лунали колядки та щедрівки у виконанні школярів з восьми навчальних закладів луцької громади, а також — вихованців театральних студій «Бешкетник» та «Паросток».
Була присутня на цьому заході й заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
«Культура та культурні цінності, надбані історією — пріоритет для того, щоб нація залишилась та вижила. Ми зараз переживаємо дуже непростий період для нашої країни і саме збереження тих цінностей, які закладені в кожній родині від діда-прадіда, мають бути збережені», - зазначила вона.
На думку посадовиці, фестиваль вертепів — своєрідне нагадування кожній українській родині про те, що традиція водити вертеп — давня, історична та характерна для нашого регіону. Ці щорічні фестивалі дають можливість колективам, які працюють над створенням вертепів, показати свої вміння, навички та поділитись своїми знаннями, а в дітей це викликає неймовірні емоції.
Кожному колективу після виступу вручили солодкі подарунки та подяки.
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