«З Різдвом Христовим»: у Луцьку пройшов фестиваль вертепів

«З Різдвом Христовим»: у Луцьку пройшов фестиваль вертепів
В обласному центрі Волині відбувся XXV відкритий фестиваль вертепів «З Різдвом Христовим!»

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Цього разу зі сцени Палацу культури міста лунали колядки та щедрівки у виконанні школярів з восьми навчальних закладів луцької громади, а також — вихованців театральних студій «Бешкетник» та «Паросток».
«З Різдвом Христовим»: у Луцьку пройшов фестиваль вертепів
«З Різдвом Христовим»: у Луцьку пройшов фестиваль вертепів

Була присутня на цьому заході й заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
«З Різдвом Христовим»: у Луцьку пройшов фестиваль вертепів
«З Різдвом Христовим»: у Луцьку пройшов фестиваль вертепів

«Культура та культурні цінності, надбані історією — пріоритет для того, щоб нація залишилась та вижила. Ми зараз переживаємо дуже непростий період для нашої країни і саме збереження тих цінностей, які закладені в кожній родині від діда-прадіда, мають бути збережені», - зазначила вона.
«З Різдвом Христовим»: у Луцьку пройшов фестиваль вертепів

На думку посадовиці, фестиваль вертепів — своєрідне нагадування кожній українській родині про те, що традиція водити вертеп — давня, історична та характерна для нашого регіону. Ці щорічні фестивалі дають можливість колективам, які працюють над створенням вертепів, показати свої вміння, навички та поділитись своїми знаннями, а в дітей це викликає неймовірні емоції.
«З Різдвом Христовим»: у Луцьку пройшов фестиваль вертепів

Кожному колективу після виступу вручили солодкі подарунки та подяки.
«З Різдвом Христовим»: у Луцьку пройшов фестиваль вертепів
«З Різдвом Христовим»: у Луцьку пройшов фестиваль вертепів
«З Різдвом Христовим»: у Луцьку пройшов фестиваль вертепів

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Теги: культура, Волинь
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