Волиняни навколішки зустріли загиблого Героя Артема Зуба

У Камені-Каширському на Волині сьогодні, 26 грудня, громада зустріла на колінахПро це у фейсбуці інформує Камінь-Каширська об’єднана міська територіальна громада.«Сьогодні, вже назавжди, повернувся у рідне село Великий Обзир наш Захисник. Жителі населених пунктів громади вийшли зустріти свого воїна з квітами, патріотичною символікою, стояли на колінах, створивши живий коридор Слави. Низький уклін, вічна і світла пам'ять Герою!» - зазначили у громаді.Завтра, 27 грудня, громада проведе солдата в останній земний шлях. Тож усіх краян закликають віддати шану воїну.Чин похорону розпочнеться о 12:00 в храмі села Великий Обзир. Поховають бійця на місцевому кладовищі.«Герой назавжди у серцях і пам'яті!» - зазначили у міськраді.