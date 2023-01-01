Волиняни навколішки зустріли загиблого Героя Артема Зуба

Волиняни навколішки зустріли загиблого Героя Артема Зуба
У Камені-Каширському на Волині сьогодні, 26 грудня, громада зустріла на колінах полеглого Героя Артема Зуба.

Про це у фейсбуці інформує Камінь-Каширська об’єднана міська територіальна громада.

«Сьогодні, вже назавжди, повернувся у рідне село Великий Обзир наш Захисник. Жителі населених пунктів громади вийшли зустріти свого воїна з квітами, патріотичною символікою, стояли на колінах, створивши живий коридор Слави. Низький уклін, вічна і світла пам'ять Герою!» - зазначили у громаді.

Завтра, 27 грудня, громада проведе солдата в останній земний шлях. Тож усіх краян закликають віддати шану воїну.

Чин похорону розпочнеться о 12:00 в храмі села Великий Обзир. Поховають бійця на місцевому кладовищі.

«Герой назавжди у серцях і пам'яті!» - зазначили у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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