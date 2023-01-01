«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Артем Зуб

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Артем Зуб
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Артем Зуб.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"Героя Артема Зуба сьогодні зустрінемо на рідній землі. Спочити вічним сном на Батьківщину повертається наш Захисник. Сьогодні просимо зустріти воїна з квітами, прапорами, живим коридором Слави, на колінах.

Молодий солдат віддав життя заради миру і Перемоги України.

Маршрут руху: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Магдебурського права—вул.Комарова—с.Гута Камінська—с.Полиці—с.Піщане—с.Великий Обзир", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі руху скорботного кортежу та час будуть інформувати додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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