«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Артем Зуб

Артем Зуб.



Про це



"Героя Артема Зуба сьогодні зустрінемо на рідній землі. Спочити вічним сном на Батьківщину повертається наш Захисник. Сьогодні просимо зустріти воїна з квітами, прапорами, живим коридором Слави, на колінах.



Молодий солдат віддав життя заради миру і Перемоги України.



Маршрут руху: с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Магдебурського права—вул.Комарова—с.Гута Камінська—с.Полиці—с.Піщане—с.Великий Обзир", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі руху скорботного кортежу та час будуть інформувати додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «На щиті» на рідну Волинь повертається ГеройПро це повідомили у Камінь-Каширській громаді."Героя Артема Зуба сьогодні зустрінемо на рідній землі. Спочити вічним сном на Батьківщину повертається наш Захисник. Сьогодні просимо зустріти воїна з квітами, прапорами, живим коридором Слави, на колінах.заради миру і Перемоги України.с.Підцир'я—вул.Ковельська—центр міста—вул.Магдебурського права—вул.Комарова—с.Гута Камінська—с.Полиці—с.Піщане—с.Великий Обзир", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що деталі руху скорботного кортежу та час будуть інформувати додатково.

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