F-16 для України: перші пілоти завершили базову підготовку

F-16 для України: перші пілоти завершили базову підготовку
Перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Великій Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Тренування почалися в серпні, вони стосувалися пілотування і спеціального навчання авіаційної термінології англійською мовою.

Зазначається, що групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів. Ще десять українських пілотів-стажерів взяли участь у мовній підготовці та залишаються у Великій Британії.

Вони продовжать фізичну та практичну базову льотну підготовки. Крім того, вивчать авіаційну медицину.

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Теги: військова допомога, Україна
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