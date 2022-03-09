F-16 для України: перші пілоти завершили базову підготовку
Сьогодні, 11:26
Перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Великій Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Тренування почалися в серпні, вони стосувалися пілотування і спеціального навчання авіаційної термінології англійською мовою.
Зазначається, що групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів. Ще десять українських пілотів-стажерів взяли участь у мовній підготовці та залишаються у Великій Британії.
Вони продовжать фізичну та практичну базову льотну підготовки. Крім того, вивчать авіаційну медицину.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Тренування почалися в серпні, вони стосувалися пілотування і спеціального навчання авіаційної термінології англійською мовою.
Зазначається, що групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів. Ще десять українських пілотів-стажерів взяли участь у мовній підготовці та залишаються у Великій Британії.
Вони продовжать фізичну та практичну базову льотну підготовки. Крім того, вивчать авіаційну медицину.
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