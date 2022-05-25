На Волині горіли дві квартири та лазня

На Волині горіли дві квартири та лазня
Минулої доби рятувальники ліквідували 4 пожежі у житловому секторі Волинської області.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

25 грудня об 11:53 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі 5-поверхівки на вулиці Підколодного у Ковелі. За викликом спрямували рятувальників 4 ДПРЧ. З’ясувалося, що горіння виникло у кухні – охопило меблі й побутову техніку. Горіння локалізували о 12:23, ліквідували – о 12:45. Працювали 2 ланки газодимозахисної служби. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електроварильної поверхні.

Увечері близько 17-ої години рятувальники 4 та 19 ДПРЧ вирушили за сигналом тривоги на вулицю Брестську у Ковелі. Пожежу, що виникла в одній з квартир багатоквартирного одноповерхового будинку рятувальники ліквідували за пів години. Імовірно, пожежа трапилася через необережність під час куріння.
На Волині горіли дві квартири та лазня

Увечері рятувальники 8 ДПРЧ ліквідували пожежу в приватній лазні в с. Сошичне Камінь-Каширського, що, імовірно, трапилася через несправність пічного опалення. А рятувальники 2 ДПРЧ ліквідували горіння в господарській споруді у с. Забороль Луцького району. Причина пожежі – необережність під час куріння невстановленої особи.

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Теги: Волинь, пожежа, квартира, лазня
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