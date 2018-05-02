Кредит, жодних заощаджень та купа майна: що задекларував голова Луцької райради у 2022 році





Що в електронній декларації про майно та доходи вказав нинішній голова Луцької районної ради Олександр Гурський за 2022 рік, з’ясовували журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost.



Олександр Гурський, який у 2022 році був старостою Прилуцького старостинського округу Луцької міської територіальної громади, задекларував 25 одиниць нерухомого майна та земельних ділянок, власниками яких є він або дружина Ірина, або ж вони перебувають в оренді, а також 361 343 гривні заробітної плати.



Так, Олександр Гурський є власником будівля мийки площею 257,3 кв. м у селі Липини, кафе-бару в Підгайцівській громаді, двох мийок автомобілів в Липинах, контрольно-пропускного пункту в Липинах, складу для зберігання вапняків та перехідної галереї для помолу вапна в Дачному, кафетерія-павільйону у Луцьку.



Також має право власності на 3 земельні ділянки в Липинах, три у Прилуцькому та одну в с. Дачне.



Крім того, посадовець задекларував житловий будинко площею 115 кв. м у с. Прилуцьке.



В оренді у Гурського перебуває 4 ділянки в Прилуцькому та одна в Липинах.



Дружина Ірина Гурська є власницею трьох земельних ділянок у с. Струмівка, володіє офісом у Луцьку площею 19,8 кв. м.

Серед транспортних засобів Олександр Гурський вказав Toyota Camry 2018 року.



В декларації зазначені , що посадовець разом із дружиною мають корпоративні права на ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЕРА-ГОГ.



Олександр Гурський у 2022 році заробив за основним місцем роботи 361 343 гривні, а також 1 гривню процентів від АТ КБ «ПРИВАТБАНК».



Ірина Гурська отримала доходу від зайняття підприємницькою діяльністю на суму 72 600 гривень, а ще 12 гривень доходу від надання майна в оренду та 3766 гривень процентів у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».



Жодних готівкових коштів у декларації не вказано.



Подружжя Гурських у 2022 році мало 25 відкритих банківських рахунків.



Крім того, чиновник вказав у декларації, що має кредит, взятий у 2018 році на суму 308 451 гривня. У звітному році він сплатив 151 936 гривень кредитних зобов’язань та ще 25639 гривень процентів.



Нагадаємо, що 23 листопада обрання голови Луцької районної ради Олександра Гурського Волинський окружний адміністративний

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції відновило публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.Що в електронній декларації про майно та доходи вказав нинішній голова Луцької районної радиза 2022 рік, з’ясовували журналістиОлександр Гурський, який у 2022 році був старостою Прилуцького старостинського округу Луцької міської територіальної громади, задекларував 25 одиниць нерухомого майна та земельних ділянок, власниками яких є він або дружина, або ж вони перебувають в оренді, а також 361 343 гривні заробітної плати.Так, Олександр Гурський є власником будівля мийки площею 257,3 кв. м у селі Липини, кафе-бару в Підгайцівській громаді, двох мийок автомобілів в Липинах, контрольно-пропускного пункту в Липинах, складу для зберігання вапняків та перехідної галереї для помолу вапна в Дачному, кафетерія-павільйону у Луцьку.Також має право власності на 3 земельні ділянки в Липинах, три у Прилуцькому та одну в с. Дачне.Крім того, посадовець задекларував житловий будинко площею 115 кв. м у с. Прилуцьке.В оренді у Гурського перебуває 4 ділянки в Прилуцькому та одна в Липинах.Дружина Ірина Гурська є власницею трьох земельних ділянок у с. Струмівка, володіє офісом у Луцьку площею 19,8 кв. м.Серед транспортних засобів Олександр Гурський вказав Toyota Camry 2018 року.В декларації зазначені , що посадовець разом із дружиною мають корпоративні права на ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЕРА-ГОГ.Олександр Гурський у 2022 році заробив за основним місцем роботи 361 343 гривні, а також 1 гривню процентів від АТ КБ «ПРИВАТБАНК».Ірина Гурська отримала доходу від зайняття підприємницькою діяльністю на суму 72 600 гривень, а ще 12 гривень доходу від надання майна в оренду та 3766 гривень процентів у АТ КБ «ПРИВАТБАНК».Жодних готівкових коштів у декларації не вказано.Подружжя Гурських у 2022 році мало 25 відкритих банківських рахунків.Крім того, чиновник вказав у декларації, що має кредит, взятий у 2018 році на суму 308 451 гривня. У звітному році він сплатив 151 936 гривень кредитних зобов’язань та ще 25639 гривень процентів.Нагадаємо, що 23 листопада обрання голови Луцької районної ради Олександра Гурського Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправним.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію