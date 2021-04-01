Обрання голови Луцької райради Олександра Гурського суд визнав протиправним

Обрання голови Луцької райради Олександра Гурського суд визнав протиправним
Обрання голови Луцької районної ради Олександра Гурського суд визнав протиправним.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів депутат районної ради, який і звернувся із позовом до суду, Віталій Сніжко.

З його слів, засідання Волинського окружного адміністративного суду відбулося вчора, 23 листопада. Адміністративний позов задоволений повністю.

«Визнати протиправним та скасувати рішення Луцької районної ради «Про обрання голови районної ради» № 19/9 від 14 червня 2023 року. Стягнути шляхом бюджетних асигнувань Луцької райради на користь Віталія Сніжка судовий збір в розмірі 1 073 гривні», – йдеться у рішенні.

Нагадаємо, у травні цього року ексголова Луцької районної ради Олександр Омельчук виїхав за кордон по відрядженню та не повернувся.

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Теги: Луцька районна рада, голова, Олександр Гурський, суд
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