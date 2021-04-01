Обрання голови Луцької райради Олександра Гурського суд визнав протиправним
Сьогодні, 12:29
Обрання голови Луцької районної ради Олександра Гурського суд визнав протиправним.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів депутат районної ради, який і звернувся із позовом до суду, Віталій Сніжко.
З його слів, засідання Волинського окружного адміністративного суду відбулося вчора, 23 листопада. Адміністративний позов задоволений повністю.
«Визнати протиправним та скасувати рішення Луцької районної ради «Про обрання голови районної ради» № 19/9 від 14 червня 2023 року. Стягнути шляхом бюджетних асигнувань Луцької райради на користь Віталія Сніжка судовий збір в розмірі 1 073 гривні», – йдеться у рішенні.
Нагадаємо, у травні цього року ексголова Луцької районної ради Олександр Омельчук виїхав за кордон по відрядженню та не повернувся.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів депутат районної ради, який і звернувся із позовом до суду, Віталій Сніжко.
З його слів, засідання Волинського окружного адміністративного суду відбулося вчора, 23 листопада. Адміністративний позов задоволений повністю.
«Визнати протиправним та скасувати рішення Луцької районної ради «Про обрання голови районної ради» № 19/9 від 14 червня 2023 року. Стягнути шляхом бюджетних асигнувань Луцької райради на користь Віталія Сніжка судовий збір в розмірі 1 073 гривні», – йдеться у рішенні.
Нагадаємо, у травні цього року ексголова Луцької районної ради Олександр Омельчук виїхав за кордон по відрядженню та не повернувся.
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