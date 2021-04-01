Обрання голови Луцької райради Олександра Гурського суд визнав протиправним

Олександра Гурського суд визнав протиправним.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів депутат районної ради, який і звернувся із позовом до суду, Віталій Сніжко.



З його слів, засідання Волинського окружного адміністративного суду відбулося вчора, 23 листопада. Адміністративний позов задоволений повністю.



«Визнати протиправним та скасувати рішення Луцької районної ради «Про обрання голови районної ради» № 19/9 від 14 червня 2023 року. Стягнути шляхом бюджетних асигнувань Луцької райради на користь Віталія Сніжка судовий збір в розмірі 1 073 гривні», – йдеться у рішенні.



Нагадаємо, у травні цього року ексголова Луцької районної ради Олександр Омельчук виїхав за кордон по відрядженню та не повернувся.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обрання голови Луцької районної радисуд визнав протиправним.Про церозповів депутат районної ради, який і звернувся із позовом до суду,З його слів, засідання Волинського окружного адміністративного суду відбулося вчора, 23 листопада. Адміністративний позов задоволений повністю.«Визнати протиправним та скасувати рішення Луцької районної ради «Про» № 19/9 від 14 червня 2023 року. Стягнути шляхом бюджетних асигнувань Луцької райради на користь Віталія Сніжка судовий збір в розмірі 1 073 гривні», – йдеться у рішенні.Нагадаємо, у травні цього року ексголова Луцької районної радипо відрядженню та не повернувся.

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