Пропонували додатковий заробіток: шахраї виманили у волинян понад 80 тисяч гривень

Пропонували додатковий заробіток: шахраї виманили у волинян понад 80 тисяч гривень
За минулу добу до поліції звернулося троє громадян із заявами про те, що їх ошукали шахраї, під приводом додаткового онлайн заробітку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аферисти у Телеграмі пропонують заявникам легко і доступно заробити гроші. Після погодження, для зміцнення довіри, шахраї надсилають потерпілим 100 гривень. Далі пропонують потерпілим надсилати свої кошти, які ніби-то повернуться із надлишком. Коли потерпілі не отримують ні власних, ні зароблених грошей, а віртуальні «роботодавці» зникають, стає зрозумілим, що їх обдурили.

Як діють зловмисники?

1. Пишуть у месенджери та пропонують заробіток за нескладні завдання (ставити лайки товарам, відео).

2. Спочатку невеликі суми дійсно виплачують.

3. Згодом, додають до робочої групи, де ставлять завдання викуповувати товари або бронювати готелі.

4. Після оплати бронювання або товару, шахраї зникають.

Пропозиції заробітку містять помилки, помітне використання Google-перекладача. У «робочих групах» теж немає можливості поспілкуватися з живою людиною.

Поради як уберегти себе:

- не довіряйте обіцянкам великих прибутків.

- перевірте «роботодавців» через пошукові запити в Інтернеті;

- не перераховуйте гроші на невідомі рахунки;

- зверніться в поліцію.

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Теги: шахраї, гроші, волиняни
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