Рідним чотирьох Героїв з однієї громади на Волині вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО

Рідним чотирьох Героїв з однієї громади на Волині вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
Орденом "За мужність" посмертно нагородили чотирьох Героїв Старовижівської громади.

Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.

Селищний голова Василь Камінський спільно з т.в.о. начальника П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП вручили нагороди родинам загиблих захисників громади.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України Володимира Зеленського орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені:

- Волох Руслан Олександрович, жит. с. Поліське;

- Маркевич Віктор Михайлович, жит. с. Брідки;

- Омелянчук Михайло Михайлович, жит. с. Брідки;

- Тимошук Антон Володимирович, жит. смт Стара Вижівка.
Рідним чотирьох Героїв з однієї громади на Волині вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО

"Вони були мужні, сміливі та хоробрі. Вони назавжди залишаться Героями і завжди будуть в наших серцях. Низько схиляємо голови, віддаючи шану тим, хто віддав своє життя за незалежність України, за її свободу і демократію. Низький уклін родинам, які в цій клятій війні втратили найдорожчих людей", - наголосили у громаді.
Рідним чотирьох Героїв з однієї громади на Волині вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
Рідним чотирьох Героїв з однієї громади на Волині вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
Рідним чотирьох Героїв з однієї громади на Волині вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
Рідним чотирьох Героїв з однієї громади на Волині вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
Рідним чотирьох Героїв з однієї громади на Волині вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
Рідним чотирьох Героїв з однієї громади на Волині вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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