Рідним чотирьох Героїв з однієї громади на Волині вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Орденом "За мужність" посмертно нагородили чотирьох Героїв Старовижівської громади.
Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.
Селищний голова Василь Камінський спільно з т.в.о. начальника П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП вручили нагороди родинам загиблих захисників громади.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України Володимира Зеленського орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені:
- Волох Руслан Олександрович, жит. с. Поліське;
- Маркевич Віктор Михайлович, жит. с. Брідки;
- Омелянчук Михайло Михайлович, жит. с. Брідки;
- Тимошук Антон Володимирович, жит. смт Стара Вижівка.
"Вони були мужні, сміливі та хоробрі. Вони назавжди залишаться Героями і завжди будуть в наших серцях. Низько схиляємо голови, віддаючи шану тим, хто віддав своє життя за незалежність України, за її свободу і демократію. Низький уклін родинам, які в цій клятій війні втратили найдорожчих людей", - наголосили у громаді.
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Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.
Селищний голова Василь Камінський спільно з т.в.о. начальника П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП вручили нагороди родинам загиблих захисників громади.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України Володимира Зеленського орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені:
- Волох Руслан Олександрович, жит. с. Поліське;
- Маркевич Віктор Михайлович, жит. с. Брідки;
- Омелянчук Михайло Михайлович, жит. с. Брідки;
- Тимошук Антон Володимирович, жит. смт Стара Вижівка.
"Вони були мужні, сміливі та хоробрі. Вони назавжди залишаться Героями і завжди будуть в наших серцях. Низько схиляємо голови, віддаючи шану тим, хто віддав своє життя за незалежність України, за її свободу і демократію. Низький уклін родинам, які в цій клятій війні втратили найдорожчих людей", - наголосили у громаді.
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