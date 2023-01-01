Рідним чотирьох Героїв з однієї громади на Волині вручили їхні посмертні нагороди. ФОТО





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Селищний голова Василь Камінський спільно з т.в.о. начальника П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП вручили нагороди родинам загиблих захисників громади.



За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України Володимира Зеленського орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені:



- Волох Руслан Олександрович, жит. с. Поліське;



- Маркевич Віктор Михайлович, жит. с. Брідки;



- Омелянчук Михайло Михайлович, жит. с. Брідки;



- Тимошук Антон Володимирович, жит. смт Стара Вижівка.



"Вони були мужні, сміливі та хоробрі. Вони назавжди залишаться Героями і завжди будуть в наших серцях. Низько схиляємо голови, віддаючи шану тим, хто віддав своє життя за незалежність України, за її свободу і демократію. Низький уклін родинам, які в цій клятій війні втратили найдорожчих людей", - наголосили у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орденом "За мужність" посмертно нагородили чотирьох Героїв Старовижівської громади.Про це повідомили у Старовижівській селищній раді.Селищний головаспільно з т.в.о. начальника П’ятого відділу Ковельського РТЦК та СП вручили нагороди родинам загиблих захисників громади.За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України Володимира Зеленського орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені:, жит. с. Поліське;, жит. с. Брідки;, жит. с. Брідки;, жит. смт Стара Вижівка."Вони були мужні, сміливі та хоробрі. Вони назавжди залишаться Героями і завжди будуть в наших серцях. Низько схиляємо голови, віддаючи шану тим, хто віддав своє життя за незалежність України, за її свободу і демократію. Низький уклін родинам, які в цій клятій війні втратили найдорожчих людей", - наголосили у громаді.

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