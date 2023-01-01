У дев'ятирічного сина воїна з Волині діагностували важку хворобу: потрібна допомога

Віктора Дяка, який зараз захищає нас на сході України, потребує нашої невідкладної допомоги.



Про це



"У дев'ятирічного сина Михайла діагностували страшну хворобу - злоякісну пухлину Вільмса. Лікування дороговартісне і самотужки зібрати потрібну суму родина немає змоги.



Тому, Комунальний заклад «Центр культури, мистецтва, естетичного виховання та спорту» (КЗ Центр КМЕВС) Вишнівської сільської ради та ГО «Наша файна громада» з нагоди Дня Святого Миколая оголошує благодійну лотерею «Подаруй дитині свято», придбати яку можна буде в усіх школах громади", - йдеться в повідомленні.



Кожен, хто захоче допомогти дитині також може перерахувати кошти на номер картки його мами:



Картка МоноБанку: 4441111137032318 – Яна Дяк



Давайте разом допоможемо врятувати маленьке життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Машів Вишнівської громади сім'я військовослужбовця, який зараз захищає нас на сході України, потребує нашої невідкладної допомоги.Про це повідомили у Вишнівській громаді."У дев'ятирічного сина Михайла діагностували страшну хворобу - злоякісну пухлину Вільмса. Лікування дороговартісне і самотужки зібрати потрібну суму родина немає змоги.Тому, Комунальний заклад «Центр культури, мистецтва, естетичного виховання та спорту» (КЗ Центр КМЕВС) Вишнівської сільської ради та ГО «Наша файна громада» з нагоди Дня Святого Миколая оголошує благодійну лотерею «Подаруй дитині свято», придбати яку можна буде в усіх школах громади", - йдеться в повідомленні.4441111137032318 –Давайте разом допоможемо врятувати маленьке життя.

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