У дев'ятирічного сина воїна з Волині діагностували важку хворобу: потрібна допомога

У дев'ятирічного сина воїна з Волині діагностували важку хворобу: потрібна допомога
У селі Машів Вишнівської громади сім'я військовослужбовця Віктора Дяка, який зараз захищає нас на сході України, потребує нашої невідкладної допомоги.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

"У дев'ятирічного сина Михайла діагностували страшну хворобу - злоякісну пухлину Вільмса. Лікування дороговартісне і самотужки зібрати потрібну суму родина немає змоги.

Тому, Комунальний заклад «Центр культури, мистецтва, естетичного виховання та спорту» (КЗ Центр КМЕВС) Вишнівської сільської ради та ГО «Наша файна громада» з нагоди Дня Святого Миколая оголошує благодійну лотерею «Подаруй дитині свято», придбати яку можна буде в усіх школах громади", - йдеться в повідомленні.

Кожен, хто захоче допомогти дитині також може перерахувати кошти на номер картки його мами:

Картка МоноБанку: 4441111137032318 – Яна Дяк

Давайте разом допоможемо врятувати маленьке життя.

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Теги: Волинь, воїн, син, хвороба
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