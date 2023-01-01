У дев'ятирічного сина воїна з Волині діагностували важку хворобу: потрібна допомога
Сьогодні, 11:37
У селі Машів Вишнівської громади сім'я військовослужбовця Віктора Дяка, який зараз захищає нас на сході України, потребує нашої невідкладної допомоги.
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
"У дев'ятирічного сина Михайла діагностували страшну хворобу - злоякісну пухлину Вільмса. Лікування дороговартісне і самотужки зібрати потрібну суму родина немає змоги.
Тому, Комунальний заклад «Центр культури, мистецтва, естетичного виховання та спорту» (КЗ Центр КМЕВС) Вишнівської сільської ради та ГО «Наша файна громада» з нагоди Дня Святого Миколая оголошує благодійну лотерею «Подаруй дитині свято», придбати яку можна буде в усіх школах громади", - йдеться в повідомленні.
Кожен, хто захоче допомогти дитині також може перерахувати кошти на номер картки його мами:
Картка МоноБанку: 4441111137032318 – Яна Дяк
Давайте разом допоможемо врятувати маленьке життя.
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Про це повідомили у Вишнівській громаді.
"У дев'ятирічного сина Михайла діагностували страшну хворобу - злоякісну пухлину Вільмса. Лікування дороговартісне і самотужки зібрати потрібну суму родина немає змоги.
Тому, Комунальний заклад «Центр культури, мистецтва, естетичного виховання та спорту» (КЗ Центр КМЕВС) Вишнівської сільської ради та ГО «Наша файна громада» з нагоди Дня Святого Миколая оголошує благодійну лотерею «Подаруй дитині свято», придбати яку можна буде в усіх школах громади", - йдеться в повідомленні.
Кожен, хто захоче допомогти дитині також може перерахувати кошти на номер картки його мами:
Картка МоноБанку: 4441111137032318 – Яна Дяк
Давайте разом допоможемо врятувати маленьке життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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