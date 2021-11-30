На Волині через негоду 13 населених пунктів залишились без світла





Про це



"Станом на 10:00 п’ятниці 24 листопада на Волині знеструмлено 6 ліній 10 кВ повністю та 6 частково, 13 населених пунктів повністю та 24 частково.



Наслідки негоди ліквідовують 12 аварійних бригад «Волиньобленерго», задіяно 15 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.



Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки стихії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сильні пориви вітру вчора, 23 листопада, призвели до аварійних відключень на Волині.Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго»."Станом на 10:00 п’ятниці 24 листопада на Волині знеструмлено 6 ліній 10 кВ повністю та 6 частково, 13 населених пунктів повністю та 24 частково.Наслідки негоди ліквідовують 12 аварійних бригад «Волиньобленерго», задіяно 15 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки стихії.

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