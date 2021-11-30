На Волині через негоду 13 населених пунктів залишились без світла
Сьогодні, 11:03
Сильні пориви вітру вчора, 23 листопада, призвели до аварійних відключень на Волині.
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
"Станом на 10:00 п’ятниці 24 листопада на Волині знеструмлено 6 ліній 10 кВ повністю та 6 частково, 13 населених пунктів повністю та 24 частково.
Наслідки негоди ліквідовують 12 аварійних бригад «Волиньобленерго», задіяно 15 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.
Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки стихії.
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Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
"Станом на 10:00 п’ятниці 24 листопада на Волині знеструмлено 6 ліній 10 кВ повністю та 6 частково, 13 населених пунктів повністю та 24 частково.
Наслідки негоди ліквідовують 12 аварійних бригад «Волиньобленерго», задіяно 15 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.
Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки стихії.
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