На Волині через негоду 13 населених пунктів залишились без світла

На Волині через негоду 13 населених пунктів залишились без світла
Сильні пориви вітру вчора, 23 листопада, призвели до аварійних відключень на Волині.

Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».

"Станом на 10:00 п’ятниці 24 листопада на Волині знеструмлено 6 ліній 10 кВ повністю та 6 частково, 13 населених пунктів повністю та 24 частково.

Наслідки негоди ліквідовують 12 аварійних бригад «Волиньобленерго», задіяно 15 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки стихії.


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Теги: Волинь, негода, світло
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