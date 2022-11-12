СБУ затримала зрадника, який під час захоплення Херсонщини «здав» свого батька-патріота





Про це



Контррозвідники Служби безпеки затримали депутата однієї із селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону.



Зловмисник входив до складу забороненої Партії регіонів, а на початку повномасштабного вторгнення рф зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади.



Під час окупації регіону він один з перших запропонував загарбникам свою «допомогу» у війні проти України. Для цього почав масово «здавати» агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей.



Одним із перших кого «здав» зрадник – був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії рф.

Батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з рашистами.



При цьому депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо.



У псевдоустанові фігурант відповідав за розподіл «гумдопомоги» з рф між прихильниками кремлівського режиму.



Також зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам.



Крім того, фігурант з власної ініціативи «чергував» зі зброєю на російських блокпостах та «розквартировував» окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.



Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його.



Під час обшуків у нього вилучено:



▪ паспорт громадянина рф, який він отримав у червні 2022 року;

▪партійний квиток забороненої Партії регіонів;



▪ пропагандистську символіку країни-агресора та інші речові докази незаконної діяльності.



Наразі на підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



▪ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 2 ст.111-1 (колабораційна діяльність).



Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала зрадника, який під час захоплення Херсонщини «здав» свого батька, щоб отримати «посаду» від Сальдо.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Контррозвідники Служби безпеки затримали депутата однієї із селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону.Зловмисник входив до складу забороненої Партії регіонів, а на початку повномасштабного вторгнення рф зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади.Під час окупації регіону він один з перших запропонував загарбникам свою «допомогу» у війні проти України. Для цього почав масово «здавати» агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей.Одним із перших кого «здав» зрадник – був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії рф.Батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з рашистами.При цьому депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо.У псевдоустанові фігурант відповідав за розподіл «гумдопомоги» з рф між прихильниками кремлівського режиму.Також зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам.Крім того, фігурант з власної ініціативи «чергував» зі зброєю на російських блокпостах та «розквартировував» окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його.▪ паспорт громадянина рф, який він отримав у червні 2022 року;▪партійний квиток забороненої Партії регіонів;▪ пропагандистську символіку країни-агресора та інші речові докази незаконної діяльності.Наразі на підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);▪ ч. 2 ст.111-1 (колабораційна діяльність).Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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