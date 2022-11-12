СБУ затримала зрадника, який під час захоплення Херсонщини «здав» свого батька-патріота
Сьогодні, 11:00
СБУ затримала зрадника, який під час захоплення Херсонщини «здав» свого батька, щоб отримати «посаду» від Сальдо.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідники Служби безпеки затримали депутата однієї із селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону.
Зловмисник входив до складу забороненої Партії регіонів, а на початку повномасштабного вторгнення рф зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади.
Під час окупації регіону він один з перших запропонував загарбникам свою «допомогу» у війні проти України. Для цього почав масово «здавати» агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей.
Одним із перших кого «здав» зрадник – був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії рф.
Батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з рашистами.
При цьому депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо.
У псевдоустанові фігурант відповідав за розподіл «гумдопомоги» з рф між прихильниками кремлівського режиму.
Також зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам.
Крім того, фігурант з власної ініціативи «чергував» зі зброєю на російських блокпостах та «розквартировував» окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.
Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.
Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його.
Під час обшуків у нього вилучено:
▪ паспорт громадянина рф, який він отримав у червні 2022 року;
▪партійний квиток забороненої Партії регіонів;
▪ пропагандистську символіку країни-агресора та інші речові докази незаконної діяльності.
Наразі на підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪ ч. 2 ст.111-1 (колабораційна діяльність).
Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Контррозвідники Служби безпеки затримали депутата однієї із селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону.
Зловмисник входив до складу забороненої Партії регіонів, а на початку повномасштабного вторгнення рф зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади.
Під час окупації регіону він один з перших запропонував загарбникам свою «допомогу» у війні проти України. Для цього почав масово «здавати» агресору місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей.
Одним із перших кого «здав» зрадник – був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії рф.
Батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з рашистами.
При цьому депутата-зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом гауляйтера Сальдо.
У псевдоустанові фігурант відповідав за розподіл «гумдопомоги» з рф між прихильниками кремлівського режиму.
Також зрадник неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраденні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам.
Крім того, фігурант з власної ініціативи «чергував» зі зброєю на російських блокпостах та «розквартировував» окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.
Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.
Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його.
Під час обшуків у нього вилучено:
▪ паспорт громадянина рф, який він отримав у червні 2022 року;
▪партійний квиток забороненої Партії регіонів;
▪ пропагандистську символіку країни-агресора та інші речові докази незаконної діяльності.
Наразі на підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ч. 2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪ ч. 2 ст.111-1 (колабораційна діяльність).
Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
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