Україна хоче евакуювати водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею





Про це Сергій Деркач.



"Ми розпочали збір даних для евакуації наших водіїв. У нас вже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади", - йдеться в повідомленні.



Будуть вивозити всіх, хто висловить таке бажання, форма для заповнення про евакуацію:



"За останні три тижні питання блокади порушувалось на всіх можливих рівнях, десятки листів, зустрічей. Ми запропонували низку компромісів, польський уряд та Єврокомісія їх знають. Але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятись, а не лише бажання блокувати кордон", - наголосив Деркач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею.Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури"Ми розпочали збір даних для евакуації наших водіїв. У нас вже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення проз боку місцевої влади", - йдеться в повідомленні.Будуть вивозити всіх, хто висловить таке бажання, форма для заповнення про евакуацію: https://forms.gle/WREMvqUD921dPbxf6 "За останні три тижні питання блокади порушувалось на всіх можливих рівнях, десятки листів, зустрічей. Ми запропонували низку компромісів, польський уряд та Єврокомісія їх знають. Але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятись, а не лише бажання блокувати кордон", - наголосив Деркач.

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