Триває блокування трьох напрямків, у черзі – 2300 вантажівок: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

блокування трьох напрямків на кордоні з Польщею: «Ягодин», «Рава-Руська» та «Краківець». Там, за інформацією польських прикордонників, у бік України в черзі перебувають 2300 вантажівок.



Про це у коментарі Андрій Демченко.



«Також блокування відбувається і за напрямком пункту пропуску «Шегині». Але ми зафіксували, що такі дії здійснюються протягом дня. О 9 вечора вчора польська сторона повідомила, що блокування знято на під'їзному шляху до кордону», — розповів Демченко, зауваживши, що блокування ще можуть поновитися.



Згідно з інформацією, яку надали польські прикордонники, станом на ранок 24 листопада навпроти пункту пропуску «Шегині» в біг України на території Польщі перебувають 1400 вантажівок.



Демченко також уточнив, що на кордоні зі Словаччиною рух вантажівок розблокований.



Чому страйкують польські перевізники?



Причиною стала «надмірна конкуренція» після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. Протестувальники вимагають, зокрема, повернути необхідність отримання дозволів для українських транспортних фірм. Також вони хочуть, щоб Польщі не треба було ставати в е-чергу в Україні, бо їм, кажуть, подекуди доводиться жити в машинах по два тижні.



Частина протестувальників 13 листопада зустрілася з представниками українського та польського урядів. Однак переговори не розв'язали проблему, і перевізники продовжили блокувати польсько-український кордон.



У травні польські автоперевізники також страйкували, заблокувавши під’їзні шляхи до Дорогуська. Вони вимагали повернути для українських перевізників видачу дозволів на міжнародні вантажні перевезення, а також застосування до українських перевізників екологічної норми EURO4, яка в Україні застосовується щодо польських перевізників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 9 ранку 24 листопада продовжується: «Ягодин», «Рава-Руська» та «Краківець». Там, за інформацією польських прикордонників, у бік України в черзі перебувають 2300 вантажівок.Про це у коментарі hromadske повідомив речник Державної прикордонної служби«Також блокування відбувається і за напрямком пункту пропуску «Шегині». Але ми зафіксували, що такі дії здійснюються протягом дня. О 9 вечора вчора польська сторона повідомила, що блокування знято на під'їзному шляху до кордону», — розповів Демченко, зауваживши, що блокування ще можуть поновитися.Згідно з інформацією, яку надали польські прикордонники, станом на ранок 24 листопада навпроти пункту пропуску «Шегині» в біг України на території Польщі перебувають 1400 вантажівок.Демченко також уточнив, що на кордоні зі Словаччиною рух вантажівок розблокований.Причиною стала «надмірна конкуренція» після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. Протестувальники вимагають, зокрема, повернути необхідність отримання дозволів для українських транспортних фірм. Також вони хочуть, щоб Польщі не треба було ставати в е-чергу в Україні, бо їм, кажуть, подекуди доводиться жити в машинах по два тижні.Частина протестувальників 13 листопада зустрілася з представниками українського та польського урядів. Однак переговори не розв'язали проблему, і перевізники продовжили блокувати польсько-український кордон.У травні польські автоперевізники також страйкували, заблокувавши під’їзні шляхи до Дорогуська. Вони вимагали повернути для українських перевізників видачу дозволів на міжнародні вантажні перевезення, а також застосування до українських перевізників екологічної норми EURO4, яка в Україні застосовується щодо польських перевізників.

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