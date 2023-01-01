Збройні сили за минулу добу знищили ще 1 100 окупантів та 30 танків





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу ‒ близько 322 900 (+1 100) осіб,



✔ танків ‒ 5 496 (+30) од,



✔ бойових броньованих машин ‒ 10 256 (+32) од,



✔ артилерійських систем – 7 833 (+31) од,



✔ РСЗВ – 904 (+2) од,



✔ засоби ППО ‒ 595 (+4) од,



✔ літаків – 323 (+0) од,



✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 800 (+1),



✔ крилаті ракети ‒ 1 564 (+0),



✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



✔ підводні човни – 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 230 (+32) од,



✔ спеціальна техніка ‒ 1 108 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України, 23 листопада, знищили ще 1 100 окупантів та 30 танків.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.✔ особового складу ‒ близько 322 900 (+1 100) осіб,✔ танків ‒ 5 496 (+30) од,✔ бойових броньованих машин ‒ 10 256 (+32) од,✔ артилерійських систем – 7 833 (+31) од,✔ РСЗВ – 904 (+2) од,✔ засоби ППО ‒ 595 (+4) од,✔ літаків – 323 (+0) од,✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 800 (+1),✔ крилаті ракети ‒ 1 564 (+0),✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,✔ підводні човни – 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 230 (+32) од,✔ спеціальна техніка ‒ 1 108 (+1).

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