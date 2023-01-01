Збройні сили за минулу добу знищили ще 1 100 окупантів та 30 танків

Збройні сили за минулу добу знищили ще 1 100 окупантів та 30 танків
Збройні сили України, 23 листопада, знищили ще 1 100 окупантів та 30 танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу ‒ близько 322 900 (+1 100) осіб,

✔ танків ‒ 5 496 (+30) од,

✔ бойових броньованих машин ‒ 10 256 (+32) од,

✔ артилерійських систем – 7 833 (+31) од,

✔ РСЗВ – 904 (+2) од,

✔ засоби ППО ‒ 595 (+4) од,

✔ літаків – 323 (+0) од,

✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 800 (+1),

✔ крилаті ракети ‒ 1 564 (+0),

✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

✔ підводні човни – 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10 230 (+32) од,

✔ спеціальна техніка ‒ 1 108 (+1).

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Теги: Втрати ворога
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