Курс валют у Луцьку 24 листопада





Про це повідомляє



Євро купують за 40.60, а продають за 41.08.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.34.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 листопада готівковий курс долара становить 37.40, продають його за 37.70.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.60, а продають за 41.08.Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9.34.

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