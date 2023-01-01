Родини учасників бойових дій з Волині отримали гроші на власну справу
Сьогодні, 08:25
Дев’ять родин учасників бойових дій з Волині отримали грантові кошти на власну справу в рамках урядової програми «єРобота» з надання грантів на власний бізнес.
Про це повідомили у Волинські ОВА.
Впродовж 2023 року до Волинського обласного центру зайнятості надійшло 22 заявки на грантові кошти, з них 9 – від учасників бойових дій, 13 – від дружин ветеранів. Позитивні рішення уже прийняті по 9 заявках (4 від учасників бойових дій та 5 від дружин ветеранів). Загальна сума, що виплачена грантоотримувачам – 3 млн 947 тисяч гривень. Відтак, вони створять в області 19 нових робочих місць.
Про це під час брифінгу ОДА повідомила очільниця обласного центру зайнятості Алла Куцин.
Учасники бойових дій та дружини ветеранів відкрили бізнес у таких напрямках:
торгівля солодощами (1),
торгівля дитячим одягом (1),
надання послуг перукарнями та салонами краси (2),
вантажні перевезення (1),
обробка каменю (2),
метелообробка (1),
торгівля продовольчими товарами (1).
«З липня 2022 року на Волині схвальну відповідь отримали 359 бізнес-проектів на загальну суму 85 мільйонів 700 тисяч гривень. Очікується створення 668 нових робочих місць. Станом на 21 листопада 2023 року працевлаштовані 289 волинян», – зазначила Алла Куцин.
Умови отримання грантових коштів на власну справу
Член сім’ї учасника бойових дій за умови створення одного робочого місця може отримати до 250 тисяч гривень. У разі створення двох робочих місць – від 250 тисяч до 500 тисяч гривень.
Учасник бойових дій та/або особа з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрована як фізична особа-підприємець, у разі створення:
одного робочого місця отримає до 250 тисяч гривень;
двох робочих місць – від 250 тисяч до 500 тисяч гривень;
чотирьох робочих місць – від 500 тисяч до 1 мільйона гривень.
Для отримання гранту від 500 тисяч до 1 мільйона гривень людина має бути зареєстровані як фізична особа-підприємець не менше 36 місяців до моменту подання заяви на отримання коштів.
Слід зазначити, що гранти до 500 тисяч гривень не потребують додаткового співфінансування. А гранти від 500 тисяч гривень надаються за умови співфінансування отримувачем у співвідношенні: 70% – сума гранту, 30% – власні кошти.
Також у Порядок надання мікрогрантів та грантів внесені зміни. А саме:
додано можливість використання грантових коштів на сплату орендної плати за користування нежитловим приміщенням, земельною ділянкою, які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях, але такі витрати не повинні перевищувати 25% розміру мікрогранту;
скасовано граничний розмір фінансування заявок, ухвалених у межах одного періоду;
визначено перелік податків та зборів, які враховуються при розрахунку суми повернення грантів, а саме: податок на прибуток підприємств; екологічний податок; рентна плата; єдиний податок; податок на доходи фізичних осіб. сплачений з доходу, отриманого від провадження господарської діяльності такої фізичної особи; податок на доходи фізичних осіб, сплачений за працевлаштованих працівників. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування включається в розмірі єдиного внеску, сплаченого за працевлаштованих працівників;
спрощено процедуру здійснення оплати витрат за рахунок грантових коштів. Якщо раніше треба було надавати рахунок-фактуру, а також договір між отримувачем і постачальником, то тепер буде потрібен тільки один із цих двох документів;
у разі неможливості встановлення факту цільового використання гранту або встановлення факту нецільового використання гранту під час моніторингу та контролю за додержанням умов договору гранту, кошти в сумі, що дорівнює сумі коштів гранту, використаної не за цільовим призначенням, протягом одного місяця повертаються отримувачем на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку.
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Про це повідомили у Волинські ОВА.
Впродовж 2023 року до Волинського обласного центру зайнятості надійшло 22 заявки на грантові кошти, з них 9 – від учасників бойових дій, 13 – від дружин ветеранів. Позитивні рішення уже прийняті по 9 заявках (4 від учасників бойових дій та 5 від дружин ветеранів). Загальна сума, що виплачена грантоотримувачам – 3 млн 947 тисяч гривень. Відтак, вони створять в області 19 нових робочих місць.
Про це під час брифінгу ОДА повідомила очільниця обласного центру зайнятості Алла Куцин.
Учасники бойових дій та дружини ветеранів відкрили бізнес у таких напрямках:
торгівля солодощами (1),
торгівля дитячим одягом (1),
надання послуг перукарнями та салонами краси (2),
вантажні перевезення (1),
обробка каменю (2),
метелообробка (1),
торгівля продовольчими товарами (1).
«З липня 2022 року на Волині схвальну відповідь отримали 359 бізнес-проектів на загальну суму 85 мільйонів 700 тисяч гривень. Очікується створення 668 нових робочих місць. Станом на 21 листопада 2023 року працевлаштовані 289 волинян», – зазначила Алла Куцин.
Умови отримання грантових коштів на власну справу
Член сім’ї учасника бойових дій за умови створення одного робочого місця може отримати до 250 тисяч гривень. У разі створення двох робочих місць – від 250 тисяч до 500 тисяч гривень.
Учасник бойових дій та/або особа з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрована як фізична особа-підприємець, у разі створення:
одного робочого місця отримає до 250 тисяч гривень;
двох робочих місць – від 250 тисяч до 500 тисяч гривень;
чотирьох робочих місць – від 500 тисяч до 1 мільйона гривень.
Для отримання гранту від 500 тисяч до 1 мільйона гривень людина має бути зареєстровані як фізична особа-підприємець не менше 36 місяців до моменту подання заяви на отримання коштів.
Слід зазначити, що гранти до 500 тисяч гривень не потребують додаткового співфінансування. А гранти від 500 тисяч гривень надаються за умови співфінансування отримувачем у співвідношенні: 70% – сума гранту, 30% – власні кошти.
Також у Порядок надання мікрогрантів та грантів внесені зміни. А саме:
додано можливість використання грантових коштів на сплату орендної плати за користування нежитловим приміщенням, земельною ділянкою, які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях, але такі витрати не повинні перевищувати 25% розміру мікрогранту;
скасовано граничний розмір фінансування заявок, ухвалених у межах одного періоду;
визначено перелік податків та зборів, які враховуються при розрахунку суми повернення грантів, а саме: податок на прибуток підприємств; екологічний податок; рентна плата; єдиний податок; податок на доходи фізичних осіб. сплачений з доходу, отриманого від провадження господарської діяльності такої фізичної особи; податок на доходи фізичних осіб, сплачений за працевлаштованих працівників. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування включається в розмірі єдиного внеску, сплаченого за працевлаштованих працівників;
спрощено процедуру здійснення оплати витрат за рахунок грантових коштів. Якщо раніше треба було надавати рахунок-фактуру, а також договір між отримувачем і постачальником, то тепер буде потрібен тільки один із цих двох документів;
у разі неможливості встановлення факту цільового використання гранту або встановлення факту нецільового використання гранту під час моніторингу та контролю за додержанням умов договору гранту, кошти в сумі, що дорівнює сумі коштів гранту, використаної не за цільовим призначенням, протягом одного місяця повертаються отримувачем на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку.
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