Родини учасників бойових дій з Волині отримали гроші на власну справу

Дев’ять родин учасників бойових дій з Волині отримали грантові кошти на власну справу в рамках урядової програми «єРобота» з надання грантів на власний бізнес.Про це повідомили у Волинські ОВА.Впродовж 2023 року до Волинського обласного центру зайнятості надійшло 22 заявки на грантові кошти, з них 9 – від учасників бойових дій, 13 – від дружин ветеранів. Позитивні рішення уже прийняті по 9 заявках (4 від учасників бойових дій та 5 від дружин ветеранів). Загальна сума, що виплачена грантоотримувачам – 3 млн 947 тисяч гривень. Відтак, вони створять в області 19 нових робочих місць.Про це під час брифінгу ОДА повідомила очільниця обласного центру зайнятостіУчасники бойових дій та дружини ветеранів відкрили бізнес у таких напрямках:торгівля солодощами (1),торгівля дитячим одягом (1),надання послуг перукарнями та салонами краси (2),вантажні перевезення (1),обробка каменю (2),метелообробка (1),торгівля продовольчими товарами (1).«З липня 2022 року на Волині схвальну відповідь отримали 359 бізнес-проектів на загальну суму 85 мільйонів 700 тисяч гривень. Очікується створення 668 нових робочих місць. Станом на 21 листопада 2023 року працевлаштовані 289 волинян», – зазначила Алла Куцин.Член сім’ї учасника бойових дій за умови створення одного робочого місця може отримати до 250 тисяч гривень. У разі створення двох робочих місць – від 250 тисяч до 500 тисяч гривень.Учасник бойових дій та/або особа з інвалідністю внаслідок війни, зареєстрована як фізична особа-підприємець, у разі створення:одного робочого місця отримає до 250 тисяч гривень;двох робочих місць – від 250 тисяч до 500 тисяч гривень;чотирьох робочих місць – від 500 тисяч до 1 мільйона гривень.Для отримання гранту від 500 тисяч до 1 мільйона гривень людина має бути зареєстровані як фізична особа-підприємець не менше 36 місяців до моменту подання заяви на отримання коштів.Слід зазначити, що гранти до 500 тисяч гривень не потребують додаткового співфінансування. А гранти від 500 тисяч гривень надаються за умови співфінансування отримувачем у співвідношенні: 70% – сума гранту, 30% – власні кошти.Також у Порядок надання мікрогрантів та грантів внесені зміни. А саме:додано можливість використання грантових коштів на сплату орендної плати за користування нежитловим приміщенням, земельною ділянкою, які будуть використовуватися в комерційних та виробничих цілях, але такі витрати не повинні перевищувати 25% розміру мікрогранту;скасовано граничний розмір фінансування заявок, ухвалених у межах одного періоду;визначено перелік податків та зборів, які враховуються при розрахунку суми повернення грантів, а саме: податок на прибуток підприємств; екологічний податок; рентна плата; єдиний податок; податок на доходи фізичних осіб. сплачений з доходу, отриманого від провадження господарської діяльності такої фізичної особи; податок на доходи фізичних осіб, сплачений за працевлаштованих працівників. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування включається в розмірі єдиного внеску, сплаченого за працевлаштованих працівників;спрощено процедуру здійснення оплати витрат за рахунок грантових коштів. Якщо раніше треба було надавати рахунок-фактуру, а також договір між отримувачем і постачальником, то тепер буде потрібен тільки один із цих двох документів;у разі неможливості встановлення факту цільового використання гранту або встановлення факту нецільового використання гранту під час моніторингу та контролю за додержанням умов договору гранту, кошти в сумі, що дорівнює сумі коштів гранту, використаної не за цільовим призначенням, протягом одного місяця повертаються отримувачем на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку.