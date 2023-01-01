Волинське місто купить антидронових рушниць на 2,4 мільйона гривень

Волинське місто купить антидронових рушниць на 2,4 мільйона гривень
Виконком Нововолинської міськради оголосив тендер на закупівлю чотирьох антидронових рушниць.

Про це йдеться на сайті закупівель, - пише БУГ.

Очікувана вартість тендеру – 2 430 000 гривень.

Придбати мають чотири антидронових рушниці ANTIDRON KVS G-6+ або еквівалент. Переможець має поставити товар до 15-го грудня.
Волинське місто купить антидронових рушниць на 2,4 мільйона гривень

Нагадаємо, 22-го листопада у Нововолинську відбулась сесія міської ради, на якій додатково на потреби військових спрямували 13 мільйонів гривень.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, гроші, антидронові рушниці, тендер, торги, закупівля, війна
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