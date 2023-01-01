Волинське місто купить антидронових рушниць на 2,4 мільйона гривень





Про це йдеться на сайті закупівель, - пише



Очікувана вартість тендеру – 2 430 000 гривень.



Придбати мають чотири антидронових рушниці ANTIDRON KVS G-6+ або еквівалент. Переможець має поставити товар до 15-го грудня.



Нагадаємо, 22-го листопада у Нововолинську відбулась сесія міської ради, на якій додатково на потреби військових спрямували 13 мільйонів гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виконком Нововолинської міськради оголосив тендер на закупівлю чотирьох антидронових рушниць.Про це йдеться на сайті закупівель, - пише БУГ. Очікувана вартість тендеру – 2 430 000 гривень.Придбати мають чотири антидронових рушниці ANTIDRON KVS G-6+ або еквівалент. Переможець має поставити товар до 15-го грудня.Нагадаємо, 22-го листопада у Нововолинську відбулась сесія міської ради, на якій додатково на потреби військових спрямували 13 мільйонів гривень.

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