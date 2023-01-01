Волинське місто купить антидронових рушниць на 2,4 мільйона гривень
Сьогодні, 07:33
Виконком Нововолинської міськради оголосив тендер на закупівлю чотирьох антидронових рушниць.
Про це йдеться на сайті закупівель, - пише БУГ.
Очікувана вартість тендеру – 2 430 000 гривень.
Придбати мають чотири антидронових рушниці ANTIDRON KVS G-6+ або еквівалент. Переможець має поставити товар до 15-го грудня.
Нагадаємо, 22-го листопада у Нововолинську відбулась сесія міської ради, на якій додатково на потреби військових спрямували 13 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сайті закупівель, - пише БУГ.
Очікувана вартість тендеру – 2 430 000 гривень.
Придбати мають чотири антидронових рушниці ANTIDRON KVS G-6+ або еквівалент. Переможець має поставити товар до 15-го грудня.
Нагадаємо, 22-го листопада у Нововолинську відбулась сесія міської ради, на якій додатково на потреби військових спрямували 13 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинське місто купить антидронових рушниць на 2,4 мільйона гривень
Сьогодні, 07:33
У Міненерго не планують відключати світло через похолодання
Сьогодні, 03:42