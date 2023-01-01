У Міненерго не планують відключати світло через похолодання
Сьогодні, 03:42
У Міністерстві енергетики не планують запроваджувати графіків відключення електроенергії для побутових споживачів тільки через зниження температури в зимовий період.
На сьогодні ситуація з електропостачанням в Україні є контрольованою. Про це повідомила заступниця міністра Світлана Гринчук, - пише ТСН.
Вона зауважила, що зі зниженням температури зростає споживання електроенергії, однак запевнила, що така ситуація передбачалася і на сьогодні вона є контрольованою.
“Якщо не буде значних обстрілів, не буде значних пошкоджень, в тому числі, і через погодні умови... Ми бачимо зараз - налипання снігу, може бути вітер. Але це стандартні умови, які швидко відновлюються. Якщо в нас не буде оцих критичних моментів, то ситуація є контрольованою і ми не плануємо вводити жодних графіків відключення", - заявила Світлана Гринчук.
За її словами, теперішній аварійний ремонт 7 енергоблоків триватиме незначний період, оскільки його причини “в технологічних моментах, які швидко можна врегулювати”.
“Ми прогнозували зниження температури. З тією ситуацією, яка в нас зараз, навіть при зниженні температури ми не плануємо графіки відключень, особливо для побутових споживачів", - запевнила заступниця міністра.
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На сьогодні ситуація з електропостачанням в Україні є контрольованою. Про це повідомила заступниця міністра Світлана Гринчук, - пише ТСН.
Вона зауважила, що зі зниженням температури зростає споживання електроенергії, однак запевнила, що така ситуація передбачалася і на сьогодні вона є контрольованою.
“Якщо не буде значних обстрілів, не буде значних пошкоджень, в тому числі, і через погодні умови... Ми бачимо зараз - налипання снігу, може бути вітер. Але це стандартні умови, які швидко відновлюються. Якщо в нас не буде оцих критичних моментів, то ситуація є контрольованою і ми не плануємо вводити жодних графіків відключення", - заявила Світлана Гринчук.
За її словами, теперішній аварійний ремонт 7 енергоблоків триватиме незначний період, оскільки його причини “в технологічних моментах, які швидко можна врегулювати”.
“Ми прогнозували зниження температури. З тією ситуацією, яка в нас зараз, навіть при зниженні температури ми не плануємо графіки відключень, особливо для побутових споживачів", - запевнила заступниця міністра.
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