У Міненерго не планують відключати світло через похолодання





На сьогодні ситуація з електропостачанням в Україні є контрольованою. Про це повідомила заступниця міністра Світлана Гринчук, - пише



Вона зауважила, що зі зниженням температури зростає споживання електроенергії, однак запевнила, що така ситуація передбачалася і на сьогодні вона є контрольованою.



“Якщо не буде значних обстрілів, не буде значних пошкоджень, в тому числі, і через погодні умови... Ми бачимо зараз - налипання снігу, може бути вітер. Але це стандартні умови, які швидко відновлюються. Якщо в нас не буде оцих критичних моментів, то ситуація є контрольованою і ми не плануємо вводити жодних графіків відключення", - заявила Світлана Гринчук.



За її словами, теперішній аварійний ремонт 7 енергоблоків триватиме незначний період, оскільки його причини “в технологічних моментах, які швидко можна врегулювати”.



“Ми прогнозували зниження температури. З тією ситуацією, яка в нас зараз, навіть при зниженні температури ми не плануємо графіки відключень, особливо для побутових споживачів", - запевнила заступниця міністра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві енергетики не планують запроваджувати графіків відключення електроенергії для побутових споживачів тільки через зниження температури в зимовий період.На сьогодні ситуація з електропостачанням в Україні є контрольованою. Про це повідомила заступниця міністра Світлана Гринчук, - пише ТСН Вона зауважила, що зі зниженням температури зростає споживання електроенергії, однак запевнила, що така ситуація передбачалася і на сьогодні вона є контрольованою.“Якщо не буде значних обстрілів, не буде значних пошкоджень, в тому числі, і через погодні умови... Ми бачимо зараз - налипання снігу, може бути вітер. Але це стандартні умови, які швидко відновлюються. Якщо в нас не буде оцих критичних моментів, то ситуація є контрольованою і ми не плануємо вводити жодних графіків відключення", - заявила Світлана Гринчук.За її словами, теперішній аварійний ремонт 7 енергоблоків триватиме незначний період, оскільки його причини “в технологічних моментах, які швидко можна врегулювати”.“Ми прогнозували зниження температури. З тією ситуацією, яка в нас зараз, навіть при зниженні температури ми не плануємо графіки відключень, особливо для побутових споживачів", - запевнила заступниця міністра.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію