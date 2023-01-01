Через снаряди з КНДР у росіян розривається техніка





Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, - пише



Окупантам розірвало ствол від САУ “Акація”. Про це сам екіпаж написав у звіті.



“Загалом, екіпаж САУ скаржиться та вимагає розслідувати інцидент. Невже подарунки від Ина не тієї "системи"? А взагалі, на північнокорейську продукцію багато скарг. Зроблено воно, скажімо так, без урахування цілого ряду вимог і явно за недосконалою технологією, внаслідок чого зростає навантаження на зброю і підвищується ймовірність непередбачуваного результату при пострілі”, - наголосив Олександр Коваленко.



Нагадаємо, що росіяни у Токмаку провели рейд з пошуку інформаторів ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російських окупантів розірвало ствол від САУ 2С3 “Акація”. Статися це могло не тільки через зношування техніки, а й через застосування північнокорейських снарядів.Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір", - пише ТСН. Окупантам розірвало ствол від САУ “Акація”. Про це сам екіпаж написав у звіті.“Загалом, екіпаж САУ скаржиться та вимагає розслідувати інцидент. Невже подарунки від Ина не тієї "системи"? А взагалі, на північнокорейську продукцію багато скарг. Зроблено воно, скажімо так, без урахування цілого ряду вимог і явно за недосконалою технологією, внаслідок чого зростає навантаження на зброю і підвищується ймовірність непередбачуваного результату при пострілі”, - наголосивНагадаємо, що росіяни у Токмаку провели рейд з пошуку інформаторів ЗСУ.

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