Через снаряди з КНДР у росіян розривається техніка
Сьогодні, 01:15
У російських окупантів розірвало ствол від САУ 2С3 “Акація”. Статися це могло не тільки через зношування техніки, а й через застосування північнокорейських снарядів.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, - пише ТСН.
Окупантам розірвало ствол від САУ “Акація”. Про це сам екіпаж написав у звіті.
“Загалом, екіпаж САУ скаржиться та вимагає розслідувати інцидент. Невже подарунки від Ина не тієї "системи"? А взагалі, на північнокорейську продукцію багато скарг. Зроблено воно, скажімо так, без урахування цілого ряду вимог і явно за недосконалою технологією, внаслідок чого зростає навантаження на зброю і підвищується ймовірність непередбачуваного результату при пострілі”, - наголосив Олександр Коваленко.
Нагадаємо, що росіяни у Токмаку провели рейд з пошуку інформаторів ЗСУ.
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Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, - пише ТСН.
Окупантам розірвало ствол від САУ “Акація”. Про це сам екіпаж написав у звіті.
“Загалом, екіпаж САУ скаржиться та вимагає розслідувати інцидент. Невже подарунки від Ина не тієї "системи"? А взагалі, на північнокорейську продукцію багато скарг. Зроблено воно, скажімо так, без урахування цілого ряду вимог і явно за недосконалою технологією, внаслідок чого зростає навантаження на зброю і підвищується ймовірність непередбачуваного результату при пострілі”, - наголосив Олександр Коваленко.
Нагадаємо, що росіяни у Токмаку провели рейд з пошуку інформаторів ЗСУ.
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