У росії ліквідували гауляйтера і зрадника з Харківщини, – ЗМІ
Сьогодні, 23:24
У росії підірвали автомобіль із українським зрадником, прихвостнем російських окупантів Олександром Слісаренком із Харківщини.
16 листопада в Бєлгороді його автомобіль підірвали. Про це повідомляє 24 Канал, з посиланням на власні джерела.
Олександр Слісаренко був заступником голови окупаційної адміністрації Харківської області.
Хто такий Олександр Слісаренко
Цей, уже колишній зрадник, колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а в 2021 – 2022 роках воював за "ЛНР" у складі спецпідрозділу "Рись". З літа 2022 року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Чоловік причетний до звірств росіян на окупованій території.
СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з'явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього. Про підрив Слісаренка російська влада мовчить і сьогодні.
Із автомобілем, в якому він їхав, сталася "бавовна". Від травм, отриманих внаслідок вибуху, Слісаренко відправився на концерт Кобзона. За інформацією наших джерел, ця ліквідація воєнного злочинця є справою рук СБУ.
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16 листопада в Бєлгороді його автомобіль підірвали. Про це повідомляє 24 Канал, з посиланням на власні джерела.
Олександр Слісаренко був заступником голови окупаційної адміністрації Харківської області.
Хто такий Олександр Слісаренко
Цей, уже колишній зрадник, колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а в 2021 – 2022 роках воював за "ЛНР" у складі спецпідрозділу "Рись". З літа 2022 року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Чоловік причетний до звірств росіян на окупованій території.
СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з'явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього. Про підрив Слісаренка російська влада мовчить і сьогодні.
Із автомобілем, в якому він їхав, сталася "бавовна". Від травм, отриманих внаслідок вибуху, Слісаренко відправився на концерт Кобзона. За інформацією наших джерел, ця ліквідація воєнного злочинця є справою рук СБУ.
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