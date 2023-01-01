У росії ліквідували гауляйтера і зрадника з Харківщини, – ЗМІ





16 листопада в Бєлгороді його автомобіль підірвали. Про це повідомляє



Олександр Слісаренко був заступником голови окупаційної адміністрації Харківської області.



Хто такий Олександр Слісаренко

Цей, уже колишній зрадник, колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а в 2021 – 2022 роках воював за "ЛНР" у складі спецпідрозділу "Рись". З літа 2022 року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Чоловік причетний до звірств росіян на окупованій території.



СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з'явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього. Про підрив Слісаренка російська влада мовчить і сьогодні.



Із автомобілем, в якому він їхав, сталася "бавовна". Від травм, отриманих внаслідок вибуху, Слісаренко відправився на концерт Кобзона. За інформацією наших джерел, ця ліквідація воєнного злочинця є справою рук СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У росії підірвали автомобіль із українським зрадником, прихвостнем російських окупантів Олександром Слісаренком із Харківщини.16 листопада в Бєлгороді його автомобіль підірвали. Про це повідомляє 24 Канал , з посиланням на власні джерела.Олександр Слісаренко був заступником голови окупаційної адміністрації Харківської області.Цей, уже колишній зрадник, колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а в 2021 – 2022 роках воював за "ЛНР" у складі спецпідрозділу "Рись". З літа 2022 року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики. Чоловік причетний до звірств росіян на окупованій території.СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з'явився на суд. Тому суд сам прийшов до нього. Про підрив Слісаренка російська влада мовчить і сьогодні.Із автомобілем, в якому він їхав, сталася "бавовна". Від травм, отриманих внаслідок вибуху, Слісаренко відправився на концерт Кобзона. За інформацією наших джерел, ця ліквідація воєнного злочинця є справою рук СБУ.

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