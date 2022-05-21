На Волині понад півтори тисячі переселенців зареєструвалися для отримання допомоги від ООН. ВІДЕО

На Волині понад півтори тисячі переселенців зареєструвалися для отримання допомоги від ООН. ВІДЕО
На Волині понад півтори тисячі вимушено переселених українців зареєструвалися на отримання одноразової грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Загалом збір даних здійснюють із початку літа, - повідомляє Суспільне.

Претенденти на допомогу спочатку проходять співбесіду і, якщо підпадають під критерії вразливості, — реєструються на грошову допомогу, розповіла реєстраторка благодійного фонду "Право на захист" Ірина Коняхіна.

Серед людей, які реєструються на отримання грошової допомоги: матері та батьки, які самостійно виховують дітей до 18 років, або люди, які опікуються людьми поважного віку. Люди, старші 55 років, які піклуються про дітей до 18 років, також люди з хронічними хворобами, інвалідністю, а також сім’ї, які піклуються про дітей, які не мають батьків, або тимчасово розділені із своїми батьками, говорить Ірина Коняхіна.

Грошову допомогу надаватимуть вимушено переселеним українцям, які від початку повномасштабної війни не отримували виплат від міжнародних організацій і мають дохід менше як 5 400 гривень на одного члена родини.

70-річна Людмила Мироненко, яка виїхала з Бахмута й проживає у Луцьку, грошей від міжнародних організацій, каже, отримати не зможе, тому що минулого року вже отримала.

Впродовж робочого дня у Луцьку на отримання грошової допомоги зареєстрували 32 людей, каже Ірина Коняхіна. Напередодні мобільна група реєстраторів благодійного фонду працювала у Ківерцях. Більше цьогоріч виїзні пункти в області більше не працюватимуть.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, допомога, переселенці, ООН
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівники медзакладів на Волині наживалися на «відкатах»
Як дрони змогли долетіти до Волині: роз’яснення
Клумби проти дронів: скільки обласні центри витратили на ЗСУ, а скільки – на благоустрій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У росії ліквідували гауляйтера і зрадника з Харківщини, – ЗМІ
Сьогодні, 23:24
На Волині понад півтори тисячі переселенців зареєструвалися для отримання допомоги від ООН. ВІДЕО
Сьогодні, 22:37
Україна готує евакуацію українських водіїв, які застрягли на кордоні через блокаду польських перевізників
Сьогодні, 22:15
Очільники лікарень Волині, яких підозрюють у корупційній схемі, прокоментували звинувачення. ВІДЕО
Сьогодні, 21:55
Помер художник-волонтер, який розробляв прапори для 14 ОМБР
Сьогодні, 21:19
Схожі новини
Скільки переселенців на Волині отримали допомогу від ООН. ВІДЕО Скільки переселенців на Волині отримали допомогу від ООН. ВІДЕО
21 травень, 2022, 08:35
На Волині майже 90 тисяч людей отримують грошову допомогу від держави На Волині майже 90 тисяч людей отримують грошову допомогу від держави
02 серпень, 18:03
Центр взаємопідтримки в Луцьку допоміг для 38 тисяч переселенців. ВІДЕО Центр взаємопідтримки в Луцьку допоміг для 38 тисяч переселенців. ВІДЕО
06 липень, 06:31
«Люди пропонують вільні хати»: скільки місць на Волині підготували для поселення евакуйованих з Херсонщини «Люди пропонують вільні хати»: скільки місць на Волині підготували для поселення евакуйованих з Херсонщини
07 червень, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У росії ліквідували гауляйтера і зрадника з Харківщини, – ЗМІ
Сьогодні, 23:24
 0
На Волині понад півтори тисячі переселенців зареєструвалися для отримання допомоги від ООН. ВІДЕО
Сьогодні, 22:37
 0
Україна готує евакуацію українських водіїв, які застрягли на кордоні через блокаду польських перевізників
Сьогодні, 22:15
 0
Очільники лікарень Волині, яких підозрюють у корупційній схемі, прокоментували звинувачення. ВІДЕО
Сьогодні, 21:55
 0
Помер художник-волонтер, який розробляв прапори для 14 ОМБР
Сьогодні, 21:19
 0
Медіа
відео
1/8