На Волині понад півтори тисячі переселенців зареєструвалися для отримання допомоги від ООН. ВІДЕО

На Волині понад півтори тисячі вимушено переселених українців зареєструвалися на отримання одноразової грошової допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.Загалом збір даних здійснюють із початку літа, - повідомляє Суспільне.Претенденти на допомогу спочатку проходять співбесіду і, якщо підпадають під критерії вразливості, — реєструються на грошову допомогу, розповіла реєстраторка благодійного фонду "Право на захист"Серед людей, які реєструються на отримання грошової допомоги: матері та батьки, які самостійно виховують дітей до 18 років, або люди, які опікуються людьми поважного віку. Люди, старші 55 років, які піклуються про дітей до 18 років, також люди з хронічними хворобами, інвалідністю, а також сім’ї, які піклуються про дітей, які не мають батьків, або тимчасово розділені із своїми батьками, говорить Ірина Коняхіна.Грошову допомогу надаватимуть вимушено переселеним українцям, які від початку повномасштабної війни не отримували виплат від міжнародних організацій і мають дохід менше як 5 400 гривень на одного члена родини.70-річна Людмила Мироненко, яка виїхала з Бахмута й проживає у Луцьку, грошей від міжнародних організацій, каже, отримати не зможе, тому що минулого року вже отримала.Впродовж робочого дня у Луцьку на отримання грошової допомоги зареєстрували 32 людей, каже Ірина Коняхіна. Напередодні мобільна група реєстраторів благодійного фонду працювала у Ківерцях. Більше цьогоріч виїзні пункти в області більше не працюватимуть.