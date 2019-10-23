Очільники лікарень Волині, яких підозрюють у корупційній схемі, прокоментували звинувачення. ВІДЕО

Очільники лікарень Волині, яких підозрюють у корупційній схемі, прокоментували звинувачення. ВІДЕО
Деякі керівники волинських медзакладів, яких підозрюють у хабарництві, прокоментували обвинувачення.

Про це повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, на Волині працівники поліції викрили масштабні корупційні схеми в медичній галузі та затримали її організаторів. Йдеться про корупційну схему з отримання хабарів у вигляді "відкатів" за постачання медобладнання та можливу причетність до цих справ.

Як стало відомо з місцевих ЗМІ стало відомо, що підозру отримали керівники обласного патологоанатомічного бюро, Рожищенського центру первинної медико-санітарної допомоги, Турійської лікарні планового лікування, Любешівської багатопрофільної лікарні та Шацької лікарні.

З власних джерел журналісти дізналися, що серед підозрюваних — медичний директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Каленюк. Він розповів, що Печерський суд Києва його відпустив, і 23 листопада вже вийшов на роботу.

"Знаю, що відкрите кримінальне провадження, ведеться слідство. А я відпущений на роботу, рішенням Печерського суду я повністю звільнений з-під варти. Працюю у звичному режимі, виконую свої обов’язки. — При вас були гроші вилучені? – Я нічого коментувати не буду, поки йде слідство. Що ж я буду коментувати і ні за які гроші нічого не знаю", — зазначив підозрюваний.
Очільники лікарень Волині, яких підозрюють у корупційній схемі, прокоментували звинувачення. ВІДЕО

Керівника Волинського обласного патологоанатомічного бюро Віталія Бринчука 23 листопада на робочому місці не було, на телефонні дзвінки не відповідав. Як розповіла працівниця відділу кадрів обласного патологоанатомічного бюро Ніна Зубакова, він перебуває на курсах у Львові з 21 листопада.
Очільники лікарень Волині, яких підозрюють у корупційній схемі, прокоментували звинувачення. ВІДЕО

"По п'яте грудня вони на курсах: він і завідувачка дитячої патології. Я перший раз від вас таке чую, хотіла сказати, дурне, бо навіть не віриться. Бо це хороша людина. Можу охарактеризувати його лише з хорошої сторони", — додала інспекторка з кадрів про ситуацію з оголшеною підозрою у хабарництві.

За номерами телефонів Шацької лікарні, яку очолює Світлана Крецу, впродовж дня ніхто не відповідав. Керівниця Рожищенського центру меддопомоги Леся Басалик на телефонний дзвінок відповіла так: "Вибачте, не буду коментувати".
Очільники лікарень Волині, яких підозрюють у корупційній схемі, прокоментували звинувачення. ВІДЕО

Працівниця приймальної керівника Турійської лікарні Сергія Кашуби повідомила, що його немає на робочому місці: "Його тільки сьогодні немає, чи останні кілька днів? – З 22-го його немає, два дні".

Керівник Любешівської багатопрофільної лікарні Сергій Герець телефоном зазначив, що перебуває на роботі та додав, що наразі ситуацію не коментує.

Чи відсторонять від роботи підозрюваних
Затримання трьох керівників волинських медзакладів, яке відбулося 21 листопада, підтвердили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції. Як розповіла інспекторка ДСР Альона Лютницька, Лише за декількома договорами сума отриманих хабарів становила майже 230 тисяч гривень.

"За укладання договір на поставку медобладнання та подальше перерахування бюджетних коштів представники комерційних структур віддавали від 10 до 20 відсотків "відкату", — сказала інспекторка.
Виконувачка обов’язків керівника відділу майна Волинської обласної ради Інна Сабін розповіла, що згідно з законодавством підозрюваних мають відсторонити від роботи на час слідства. Суспільне стежить за ситуацією і про перебіг розслідування повідомлятимемо згодом.


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Теги: Волинь, скандал, корупція, медицина, поліція
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