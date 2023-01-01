У Луцькому районі вітер звалив дерево на дорогу. ФОТО

У Луцькому районі вітер звалив дерево на дорогу. ФОТО
У Луцькому районі рятувальники звільнили проїжджу частину автодороги від поваленого вітром дерева.

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Волинській області.

Повідомлення про ускладнену ситуацію на автодорозі поблизу села Шепель Луцького району надійшло на лінію 101 сьогодні о 16:33.

На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальної частини. За допомогою бензопили вони розрізали повалений стовбур та відтягнули його разом з гіллям на узбіччя, звільнивши проїзд.
У Луцькому районі вітер звалив дерево на дорогу. ФОТО
У Луцькому районі вітер звалив дерево на дорогу. ФОТО
У Луцькому районі вітер звалив дерево на дорогу. ФОТО


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Теги: дорога, Шепель, Луцьк, ДСНС
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