У Луцькому районі вітер звалив дерево на дорогу. ФОТО





Про це повідомили в ГУ ДСНС у Волинській області.



Повідомлення про ускладнену ситуацію на автодорозі поблизу села Шепель Луцького району надійшло на лінію 101 сьогодні о 16:33.



На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальної частини. За допомогою бензопили вони розрізали повалений стовбур та відтягнули його разом з гіллям на узбіччя, звільнивши проїзд.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі рятувальники звільнили проїжджу частину автодороги від поваленого вітром дерева.Про це повідомили в ГУ ДСНС у Волинській області.Повідомлення про ускладнену ситуацію на автодорозі поблизу села Шепель Луцького району надійшло на лінію 101 сьогодні о 16:33.На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальної частини. За допомогою бензопили вони розрізали повалений стовбур та відтягнули його разом з гіллям на узбіччя, звільнивши проїзд.

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