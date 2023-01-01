У Луцькому районі вітер звалив дерево на дорогу. ФОТО
Сьогодні, 20:33
У Луцькому районі рятувальники звільнили проїжджу частину автодороги від поваленого вітром дерева.
Про це повідомили в ГУ ДСНС у Волинській області.
Повідомлення про ускладнену ситуацію на автодорозі поблизу села Шепель Луцького району надійшло на лінію 101 сьогодні о 16:33.
На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальної частини. За допомогою бензопили вони розрізали повалений стовбур та відтягнули його разом з гіллям на узбіччя, звільнивши проїзд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в ГУ ДСНС у Волинській області.
Повідомлення про ускладнену ситуацію на автодорозі поблизу села Шепель Луцького району надійшло на лінію 101 сьогодні о 16:33.
На місці події працювали рятувальники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальної частини. За допомогою бензопили вони розрізали повалений стовбур та відтягнули його разом з гіллям на узбіччя, звільнивши проїзд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому районі вітер звалив дерево на дорогу. ФОТО
Сьогодні, 20:33
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 листопада
Сьогодні, 20:00
Блокада кордону: домовлятися прийдеться з новим урядом Польщі
Сьогодні, 18:25