На виборах у Нідерландах перемагають противники підтримки України
Сьогодні, 19:21
У Нідерландах на парламентських виборах перемагає ультраправа Партія свободи на чолі з Гертом Вілдерсом, якого називають «нідерландським Трампом».
Про це повідомляє у телеграмі Український інформаційний центр.
Партія попередньо отримає 37 місць у парламенті. Вілдерсу доведеться переконати інші партії приєднатися до нього в коаліційному уряді, хоча до виборів вони відмовлялись. Мета Вілдерса — 76 місць у 150-місному парламенті.
Вілдерс неодноразово заявляв, що Нідерланди мають припинити постачати зброю Україні, оскільки самі потребують цієї зброї, щоб мати можливість захиститися. Однак жодна з партій, з якими він потенційно міг би сформувати уряд, не поділяє цих поглядів.
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Про це повідомляє у телеграмі Український інформаційний центр.
Партія попередньо отримає 37 місць у парламенті. Вілдерсу доведеться переконати інші партії приєднатися до нього в коаліційному уряді, хоча до виборів вони відмовлялись. Мета Вілдерса — 76 місць у 150-місному парламенті.
Вілдерс неодноразово заявляв, що Нідерланди мають припинити постачати зброю Україні, оскільки самі потребують цієї зброї, щоб мати можливість захиститися. Однак жодна з партій, з якими він потенційно міг би сформувати уряд, не поділяє цих поглядів.
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