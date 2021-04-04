На виборах у Нідерландах перемагають противники підтримки України

У Нідерландах на парламентських виборах перемагає ультраправа Партія свободи на чолі з, якого називають «нідерландським Трампом».Про це повідомляє у телеграмі Український інформаційний центр.Партія попередньо отримає 37 місць у парламенті. Вілдерсу доведеться переконати інші партії приєднатися до нього в коаліційному уряді, хоча до виборів вони відмовлялись. Мета Вілдерса — 76 місць у 150-місному парламенті.Вілдерс неодноразово заявляв, що Нідерланди мають припинити, оскільки самі потребують цієї зброї, щоб мати можливість захиститися. Однак жодна з партій, з якими він потенційно міг би сформувати уряд, не поділяє цих поглядів.