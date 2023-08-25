У Нідерландах повідомили, куди піде частина обіцяних F-16

У Нідерландах повідомили, куди піде частина обіцяних F-16
Нідерланди передадуть Збройним силам України всі свої винищувачі F-16, але кілька залишать для навчання українських пілотів.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю "Європейській правді"

"У нас є 42 літаки, але частина з них піде на навчання, а решта – в ЗСУ", – зазначила вона.

Міністерка пояснила це тим, що навчання для пілотів не закінчуються ніколи.

"Вони, до речі, не обов'язково будуть в Нідерландах, зараз ми розглядаємо навчальний центр в Румунії. Тож ці літаки будуть використовуватися там, де проводиться навчання, яке вам завжди буде потрібно. Весь час, доки ви використовуєте F-16, ви будете готувати нових пілотів, і вам буде потрібен цей навчальний центр", – сказала Оллонгрен.

Міністерка зазначила, що Нідерланди самі робили це протягом 40 років.

"Словом, ви не можете підготувати одну партію пілотів і припинити навчання, це має бути безперервний процес", – додала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна може розраховувати на всі 42 винищувачі F-16, які мають у своєму розпорядженні Нідерланди, але отримає їх не одразу.

Кайса Оллонгрен вважає реалістичним терміном передачу Україні винищувачів F-16 за шість-вісім місяців, адже перед цим мають бути виконані кілька передумов.

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Теги: Росія, Україна, війна, літаки
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