У Нідерландах повідомили, куди піде частина обіцяних F-16





Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю



"У нас є 42 літаки, але частина з них піде на навчання, а решта – в ЗСУ", – зазначила вона.



Міністерка пояснила це тим, що навчання для пілотів не закінчуються ніколи.



"Вони, до речі, не обов'язково будуть в Нідерландах, зараз ми розглядаємо навчальний центр в Румунії. Тож ці літаки будуть використовуватися там, де проводиться навчання, яке вам завжди буде потрібно. Весь час, доки ви використовуєте F-16, ви будете готувати нових пілотів, і вам буде потрібен цей навчальний центр", – сказала Оллонгрен.



Міністерка зазначила, що Нідерланди самі робили це протягом 40 років.



"Словом, ви не можете підготувати одну партію пілотів і припинити навчання, це має бути безперервний процес", – додала вона.



Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що



Кайса Оллонгрен вважає реалістичним терміном передачу Україні винищувачів F-16 за шість-вісім місяців, адже перед цим мають бути виконані кілька передумов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нідерланди передадуть Збройним силам України всі свої винищувачі F-16, але кілька залишать для навчання українських пілотів.Про це повідомила міністерка оборони Нідерландівв інтерв'ю "Європейській правді" "У нас є 42 літаки, але частина з них піде на навчання, а решта – в ЗСУ", – зазначила вона.Міністерка пояснила це тим, що навчання для пілотів не закінчуються ніколи."Вони, до речі, не обов'язково будуть в Нідерландах, зараз ми розглядаємо навчальний центр в Румунії. Тож ці літаки будуть використовуватися там, де проводиться навчання, яке вам завжди буде потрібно. Весь час, доки ви використовуєте F-16, ви будете готувати нових пілотів, і вам буде потрібен цей навчальний центр", – сказала Оллонгрен.Міністерка зазначила, що Нідерланди самі робили це протягом 40 років."Словом, ви не можете підготувати одну партію пілотів і припинити навчання, це має бути безперервний процес", – додала вона.Раніше президентзаявляв, що Україна може розраховувати на всі 42 винищувачі F-16 , які мають у своєму розпорядженні Нідерланди, але отримає їх не одразу.Кайса Оллонгрен вважає реалістичним терміном передачу Україні винищувачів F-16 за шість-вісім місяців, адже перед цим мають бути виконані кілька передумов.

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