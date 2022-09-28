Волинян просять підтримати збір на авто для підрозділу, який навчає рятувати життя





Про це пише



Веде збір інструктор з тактичної медицини Вадим Франасюк.



"На автомобіль треба орієнтовно 200 тисяч гривень. Машиною пересуватиметься група інструкторів з тактичної медицини, які займаються навчанням військових тактичній медицині. Це – навчальний взвод одного із навчальних центрів в Чернігівській області. Інструктори навчають військових з різних куточків України, зокрема, й волинян", - йдеться в повідомленні.



"Підтримайте збір на авто для підрозділу, який навчає рятувати життя", -



Реквізити для допомоги:



5168 7456 1147 9038 - Вадим Франасюк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Триває збір на позашляховик для групи інструкторів з тактичної медицини. Волинян просять долучитися до збору коштів.Про це пише Район.Рожище Веде збір інструктор з тактичної медицини"На автомобіль треба орієнтовно 200 тисяч гривень. Машиною пересуватиметься група інструкторів з тактичної медицини, які займаються навчанням військових тактичній медицині. Це – навчальний взвод одного із навчальних центрів в Чернігівській області. Інструктори навчають військових з різних куточків України, зокрема, й волинян", - йдеться в повідомленні."Підтримайте збір на авто для підрозділу, який навчає рятувати життя", - звертається до усіх небайдужих Вадим.5168 7456 1147 9038 -

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