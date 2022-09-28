Волинян просять підтримати збір на авто для підрозділу, який навчає рятувати життя
Сьогодні, 14:13
Триває збір на позашляховик для групи інструкторів з тактичної медицини. Волинян просять долучитися до збору коштів.
Про це пише Район.Рожище.
Веде збір інструктор з тактичної медицини Вадим Франасюк.
"На автомобіль треба орієнтовно 200 тисяч гривень. Машиною пересуватиметься група інструкторів з тактичної медицини, які займаються навчанням військових тактичній медицині. Це – навчальний взвод одного із навчальних центрів в Чернігівській області. Інструктори навчають військових з різних куточків України, зокрема, й волинян", - йдеться в повідомленні.
"Підтримайте збір на авто для підрозділу, який навчає рятувати життя", - звертається до усіх небайдужих Вадим.
Реквізити для допомоги:
5168 7456 1147 9038 - Вадим Франасюк
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Про це пише Район.Рожище.
Веде збір інструктор з тактичної медицини Вадим Франасюк.
"На автомобіль треба орієнтовно 200 тисяч гривень. Машиною пересуватиметься група інструкторів з тактичної медицини, які займаються навчанням військових тактичній медицині. Це – навчальний взвод одного із навчальних центрів в Чернігівській області. Інструктори навчають військових з різних куточків України, зокрема, й волинян", - йдеться в повідомленні.
"Підтримайте збір на авто для підрозділу, який навчає рятувати життя", - звертається до усіх небайдужих Вадим.
Реквізити для допомоги:
5168 7456 1147 9038 - Вадим Франасюк
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