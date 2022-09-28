Волинян просять підтримати збір на авто для підрозділу, який навчає рятувати життя

Волинян просять підтримати збір на авто для підрозділу, який навчає рятувати життя
Триває збір на позашляховик для групи інструкторів з тактичної медицини. Волинян просять долучитися до збору коштів.

Про це пише Район.Рожище.

Веде збір інструктор з тактичної медицини Вадим Франасюк.

"На автомобіль треба орієнтовно 200 тисяч гривень. Машиною пересуватиметься група інструкторів з тактичної медицини, які займаються навчанням військових тактичній медицині. Це – навчальний взвод одного із навчальних центрів в Чернігівській області. Інструктори навчають військових з різних куточків України, зокрема, й волинян", - йдеться в повідомленні.

"Підтримайте збір на авто для підрозділу, який навчає рятувати життя", - звертається до усіх небайдужих Вадим.

Реквізити для допомоги:

5168 7456 1147 9038 - Вадим Франасюк

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Теги: Волинь, допомога, авто
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