На Донеччині загинув Герой з Волині Роман Дудар
Сьогодні, 13:42
Офіційно підтвердили загибель Дудара Романа Федоровича, 1989 року народження, із села Любохини, який вважався безвісти зниклим.
Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Загинув Герой 13.06.2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області. Щирі співчуття родині загиблого!" - йдеться в повідомленні.
В громаді оголошено дні жалоби.
"Траурний кортеж із тілом загиблого воїна прибуде завтра, 26 серпня, орієнтовно о 10:00 годині. Прямуватиме через села Дубечне-Мокре-Кримне-Любохини. Просимо гідно зустріти та провести в останню дорогу Захисника, який віддав своє життя за наш з вами спокій", - наголошують у громаді.
Зазначається, що про зміни чи уточнення повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Дубечненській громаді.
"Загинув Герой 13.06.2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області. Щирі співчуття родині загиблого!" - йдеться в повідомленні.
В громаді оголошено дні жалоби.
"Траурний кортеж із тілом загиблого воїна прибуде завтра, 26 серпня, орієнтовно о 10:00 годині. Прямуватиме через села Дубечне-Мокре-Кримне-Любохини. Просимо гідно зустріти та провести в останню дорогу Захисника, який віддав своє життя за наш з вами спокій", - наголошують у громаді.
Зазначається, що про зміни чи уточнення повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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