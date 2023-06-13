На Донеччині загинув Герой з Волині Роман Дудар

Дудара Романа Федоровича, 1989 року народження, із села Любохини, який вважався безвісти зниклим.



Про це



"Загинув Герой 13.06.2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області. Щирі співчуття родині загиблого!" - йдеться в повідомленні.



В громаді оголошено дні жалоби.



"Траурний кортеж із тілом загиблого воїна прибуде завтра, 26 серпня, орієнтовно о 10:00 годині. Прямуватиме через села Дубечне-Мокре-Кримне-Любохини. Просимо гідно зустріти та провести в останню дорогу Захисника, який віддав своє життя за наш з вами спокій", - наголошують у громаді.



Зазначається, що про зміни чи уточнення повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіційно підтвердили загибель, 1989 року народження, із села Любохини, який вважався безвісти зниклим.Про це повідомили у Дубечненській громаді."Загинув Герой 13.06.2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області. Щирі співчуття родині загиблого!" - йдеться в повідомленні.В громаді оголошено дні жалоби."Траурний кортеж із тілом загиблого воїна прибуде завтра, 26 серпня, орієнтовно о 10:00 годині. Прямуватиме через села Дубечне-Мокре-Кримне-Любохини. Просимо гідно зустріти та провести в останню дорогу Захисника, який віддав своє життя за наш з вами спокій", - наголошують у громаді.Зазначається, що про зміни чи уточнення повідомлять додатково.

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