У Криму – «прильоти» на базі 126-ї гвардійської бригади ЧФ
Сьогодні, 13:20
В окупованому Криму в районі дислокації 126-ї "гвардійської" бригади Чорноморського флоту пролунали вибухи.
Про це повідомляють Збройні сили України.
"У Криму прильоти на базі 126-ї гвардійської бригади Чорноморського Флоту.
Є загиблі та поранені, яких оперативно привозять до сімферопольського шпиталю", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в окупованому Криму пройшла спецоперація ГУР МО України за підтримки ВМСУ.
Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.
Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.
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Про це повідомляють Збройні сили України.
"У Криму прильоти на базі 126-ї гвардійської бригади Чорноморського Флоту.
Є загиблі та поранені, яких оперативно привозять до сімферопольського шпиталю", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в окупованому Криму пройшла спецоперація ГУР МО України за підтримки ВМСУ.
Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.
Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.
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