У Криму – «прильоти» на базі 126-ї гвардійської бригади ЧФ





Про це



"У Криму прильоти на базі 126-ї гвардійської бригади Чорноморського Флоту.



Є загиблі та поранені, яких оперативно привозять до сімферопольського шпиталю", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що



Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.



Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В окупованому Криму в районі дислокації 126-ї "гвардійської" бригади Чорноморського флоту пролунали вибухи.Про це повідомляють Збройні сили України."У Криму прильоти на базі 126-ї гвардійської бригади Чорноморського Флоту.Є загиблі та поранені, яких оперативно привозять до сімферопольського шпиталю", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що в окупованому Криму пройшла спецоперація ГУР МО України за підтримки ВМСУ Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.

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