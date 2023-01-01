У Криму – «прильоти» на базі 126-ї гвардійської бригади ЧФ

У Криму – «прильоти» на базі 126-ї гвардійської бригади ЧФ
В окупованому Криму в районі дислокації 126-ї "гвардійської" бригади Чорноморського флоту пролунали вибухи.

Про це повідомляють Збройні сили України.

"У Криму прильоти на базі 126-ї гвардійської бригади Чорноморського Флоту.

Є загиблі та поранені, яких оперативно привозять до сімферопольського шпиталю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в окупованому Криму пройшла спецоперація ГУР МО України за підтримки ВМСУ.

Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.
У Криму – «прильоти» на базі 126-ї гвардійської бригади ЧФ

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Теги: Росія, Україна, війна, Крим
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