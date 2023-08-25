Родичів керівництва Франківська прилаштували у військкомати, щоб ті байдикували за зарплату, – ДБР

Родичів керівництва Франківська прилаштували у військкомати, щоб ті байдикували за зарплату, – ДБР
Державне бюро розслідувань викрило в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на службу у військкомати родичів керівництва міста.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на пресслужбу ДБР, та власні джерела УП.

Бюро повідомляє, що встановило особи деяків керівників військкоматів, які налагодили схему фіктивного зарахування на військову службу в роти охорони ТЦК.

"Новобранці" отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.

Джерела УП повідомляють, що йдеться про футболістів ФК "Прикарпаття", який перебуває в сфері впливу мера Франківська Руслана Марцінківа.

Бюро та поліція провели близько 30 обшуків у військкоматах Івано-Франківської області, обласній ВЛК, а також за місцями проживання фігурантів.
Родичів керівництва Франківська прилаштували у військкомати, щоб ті байдикували за зарплату, – ДБР

Розслідування триває у межах розпочатого провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою повноважень).

Нагадаємо, що перевірки військкомів завершать до кінця вересня.

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Теги: Росія, Україна, війна, військкомати
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