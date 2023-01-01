Перевірки військкомів завершать до кінця вересня

Олександр Новіков заявив, що НАЗК планує завершити перевірки українських військкомів до кінця цього кварталу, тобто у вересні.



Про це Олександр Новіков сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише



"Ми плануємо завершити перевірки до кінця цього кварталу. Всього 1395 військкомів займають керівні посади. Десяту частину цих військкомів ми зараз перевіряємо. Вже є перші результати. Наступного тижня оголосимо наступні результати", — сказав голова НАЗК.



Водночас Новіков додав, що перевірки свідчать про те, що більшість працівників ТЦК є доброчесними.



9 серпня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олексій Новіков заявив, що правоохоронці розпочали 135 моніторингів способу життя військкомів.



Що відомо про перевірки "військкомів"



11 серпня відбулося засідання РНБО під головуванням президента Зеленського, під час якого рекомендували звільнити всіх обласних військкомів та призначити людей з бойовим досвідом.



11 серпня член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що рішення РНБО щодо звільнення всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на рівні областей буде виконане "дуже швидко".



1 серпня заступник міністра оборони Олександр Павлюк повідомив, що до кінця 2023 року 30% керівного складу всіх військкоматів становитимуть бійці, які мають бойовий досвід, але не можуть продовжувати службу через поранення.



25 липня президент Зеленський прокоментував попередні результати перевірки "військкомів" і заявив, що результати не втішні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Національного агентства з питань запобігання корупціїзаявив, що НАЗК планує завершити перевірки українських військкомів до кінця цього кварталу, тобто у вересні.Про це Олександр Новіков сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише Суспільне "Ми плануємо завершити перевірки до кінця цього кварталу. Всього 1395 військкомів займають керівні посади. Десяту частину цих військкомів ми зараз перевіряємо. Вже є перші результати. Наступного тижня оголосимо наступні результати", — сказав голова НАЗК.Водночас Новіков додав, що перевірки свідчать про те, що більшість працівників ТЦК є доброчесними.9 серпня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олексій Новіков заявив, що правоохоронці розпочали 135 моніторингів способу життя військкомів.11 серпня відбулося засідання РНБО під головуванням президента Зеленського, під час якого рекомендували звільнити всіх обласних військкомів та призначити людей з бойовим досвідом.11 серпня член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідкизаявив, що рішення РНБО щодо звільнення всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на рівні областей буде виконане "дуже швидко".1 серпня заступник міністра оборониповідомив, що до кінця 2023 року 30% керівного складу всіх військкоматів становитимуть бійці, які мають бойовий досвід, але не можуть продовжувати службу через поранення.25 липня президентпрокоментував попередні результати перевірки "військкомів" і заявив, що результати не втішні.

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